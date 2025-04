Dana Roba a lovit din nou! I-a epilat fruntea unei alte fete. Cum arată acum

Dana Roba, unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști din Timișoara, reușește din nou să stârnească rumoare în mediul online. Deși multe domnișoare visează să ajungă pe mâinile ei, metodele pe care le aplică nu sunt deloc convenționale – și, se pare, nici pe placul tuturor. După ce a fost intens criticată în trecut pentru epilarea frunții clientelor sale, Dana Roba nu pare să renunțe la această practică. Dimpotrivă, revine cu un nou episod de epilat.

Nu este pentru prima oară când Dana Roba ajunge în atenția publicului pentru gesturi controversate. În urmă cu ceva timp, o filmare cu o clientă care părăsea salonul cu fruntea parțial epilată și iritată a declanșat un val de reacții negative. Acum, scenariul pare să se repete. Deși a fost trasă la răspundere de internauți, Dana Roba a recidivat.

Recent, make-up artista a postat pe TikTok un nou clip filmat chiar în salonul ei, în care apare epilând zona frunții unei cliente. Intenția – declarată – era de a finisa conturul părului și de a crea un aspect mai curat și estetic. Doar că rezultatul a fost, din nou, subiect de controverse.

Internauții s-au grăbit să comenteze: de la critici privind riscurile privind această procedură până la acuzații că „tehnica” este invaziv și că nu ar trebui aplicată într-un salon de machiaj. Unii au susținut chiar că tânăra părea să nu fi fost complet informată despre procedură sau că nu era pregătită pentru consecințele epilării.

Însă, în fața valului de reacții negative, Dana Roba rămâne de neclinitit. Ea afirmă că nu forțează pe nimeni să accepte procedurile și că totul se face cu acordul clientelor, așa că alții nu ar trebui să comenteze.

„Lasă că nu epilez pe nimeni cu forța, stai cuminte. Nu se epilează nimeni cu forța. Am avut două cursante în salon și ele sunt martore că eu am întrebat. Nu pot cu forța. Dacă nu îi plăcea, se ridica de pe scaun. Corect? Că i-am zis „aia”, păi dacă nu mai știu cum o cheamă, o dată a fost la mine. De unde să știu cum o cheamă? Să zică mersi că am făcut-o. Eu i-am făcut servicii de 1.000 de lei. Ea la salon plătea”, a transmis Dana Roba.