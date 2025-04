Dana Roba, despre noul ei iubit american: „Femeia albă, cu ochii verzi și blondă, îi este superioară lui toată viața”

Dana Roba este gata să deschidă un nou capitol în viața ei. După toate prin câte a trecut, make-up artista vrea să lase totul în urmă și se îndreaptă acum spre o nouă poveste, ce se anunță una interesantă. Dana Roba are iubit nou și a făcut primele declarații despre cel care o cucerește cu pași repezi. Bărbatul nu este din România, însă o va vizita curând și se vor bucura de prima întâlnire față în față.

După calvarul îndurat cu Daniel Balaciu și povestea de dragoste eșuată cu Beni, Dana Roba este gata pentru un nou început. Însă, sătulă de bărbații din România, care par că doar o dezamăgesc, aceasta și-a găsit acum un iubit din Africa.

(CITEȘTE ȘI: NICI N-A DIVORȚAT BINE, CĂ DEJA VREA SĂ SE MĂRITE! CE CONDIȚIE I-A PUS DANA ROBA NOULUI IUBIT)

Așa cum spuneam, Dana Roba s-a săturat de bărbații din România, așa că acum are un iubit de culoare. De ceva timp, cei doi discută intens în mediul online, iar în curând noul iubit o va vizita în România. Make-up artista a făcut marele anunț în cadrul emisiunii realizate de Teo Trandafir și Ilinca Vandici și a dezvăluit și motivele pentru care și-a ales un iubit din Africa.

„Eu nu vreau să mai văd în viața mea un bărbat alb. Cred că e altceva. Eu am înțeles că bărbații de culoare respectă foarte mult femeile, dacă au o femeie albă. Dacă bărbatul de culoare este căsătorit, așa e educația la ei, cu o femeie albă, dacă mai are și ochii verzi și e blondă, ea îi este superioară lui toată viața. Așa este educația în Africa”, a mărturisit Dana Roba.

Dana Roba și noul iubit pare că se înțeleg de minune, chiar dacă aceștia reușesc să comunice destul de greu. Însă, cum nimic nu poate opri iubirea, cei doi urmează să se întâlnească și față în față. Noul iubit al make-up artistei locuiește în America, însă în luna mai o să vină în vizită în România, iar Dana Roba are mari emoții.

„O să vină America la mine! Pe data de 9 mai aterizează la Timișoara, Doamne ajută să fie bine. Emoții… nu cred că mă pregătesc, las să decurgă lucrurile așa de la sine. Nu, stă la un apartament (n.r nou o să locuiască la ea acasă). E prea mult deodată și vreau să fie treaba foarte serioasă, ca să fie acasă la mine.

Foarte amuzant și foarte… am început să învăț engleză, eu îl învăț română, eu râd cu gura până la urechi atunci când el spune un cuvânt în română, e ceva… deosebit. Google Translate, aplicații… foarte greu (n.r. ne înțelegem), dar e ok. Am început să învăț engleză, adică… când vrei ceva, îți pui mintea la contribuție. Clar sunt îndrăgostită, e normal, asta se și vede pe fața mea, sunt foarte îndrăgostită, dar nu știu încă nimic, nu pot să mă pronunț până nu… dar ce în sufletul meu, e bine”, a mai spus Dana Roba.