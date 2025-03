Dana Roba a slăbit 10 kilograme, după ce a renunțat la un aliment! Românii îl consumă zilnic

Dana Roba a slăbit 10 kilograme, după ce a renunțat la un singur ingredient! Românii adoră acest aliment, iar mulți îl consumă zilnic! Iată despre ce este vorba!

Dana Roba se bucură de o formă fizică de invidiat! După o serie de provocări personale, în urma agresiunii suferite din cauza fostului ei soț, make-up artistul a reușit să își transforme total viața. Cu multă ambiție, ea a slăbit 10 kilograme într-o lună, adoptând un stil de viață sănătos.

Secretul transformării sale? Renunțarea completă la zahăr. De la dulciurile care îi făceau cu ochiul, Dana Roba a trecut la un nou obicei: cafeaua de dimineață cu unt, în loc de zahăr, și un regim alimentar fără tentații dulci. Această schimbare drastică i-a adus nu doar o siluetă mai suplă, ci și o talie mai mică cu 13 centimetri.

„Am slăbit zece kilograme, în aproximativ o lună, aveam 73 de kg, acum am 63 de kg, am scăpat și de acea burtă, eram destul de grăsuță. Am scăzut cam 13 cm în talie, făcând masaj, împachetări cu produse naturiste. În plus, am renunțat definitiv la dulce. Beau cafeaua de dimineață cu o linguriță de unt, în loc de zahăr”, a menționat ea, potrivit click.ro.