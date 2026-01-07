Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și coada după sărbători

BANC | Bulă și coada după sărbători

De: Alina Drăgan 07/01/2026 | 22:35
BANC | Bulă și coada după sărbători

O zi bună trebuie să se încheie cu o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul este Bulă, care merge la supermarket după sărbători. Acolo întâlnește o tipă, iar deznodământul este hilar.

Bulă stă la coadă la market, după sărbători. O tipă se tot dă la el. La un moment dat, Bulă îi spune:

– Domnișoară, ești foarte frumoasă, dar nu ești deloc ceea ce caut.

– Cum adică? Ce cauți?

– Domnișoară, caut o zeamă de varză, ca să-mi revin…

Noul supermarket din oraș

În orașul meu s-a deschis un supermarket cu adevărat special. Patronul a investit mult în acest magazin. Când treci pe la raionul de „legume-fructe”, se aude susurul unui izvor și un miros de aer curat te însoțește pe tot parcursul raionului.

La raionul de „Produse lactate” se aude mugetul unei vaci, iar mirosul de smântână proaspătă te îndeamnă să așezi cât mai multe produse de acolo în coș. La raionul „Ouă” auzi o găină cotcodăcind și mirosul de ouă prăjite îți îmbie nările. Sincer vă spun, mi-a fost teamă să merg la raionul de „Hârtie igienică”.

Alte bancuri amuzante

Bulă se duce la doctor și află că mai are doar 24 de ore de trăit. Ajuns acasă, îi spune soției:

– Bubulino, mai am doar 24 de ore de trăit. Hai să facem dragoste!

– Bine, Bulă! Sigur, cum să nu..

După 6 ore, Bulă se duce la ea și îi spune:

– Iubito, știi, mai am doar 18 ore de trait. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o data?

Bubulina este din nou de acord. Mai târziu, cand se duce la culcare, Bulă se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore.

– Bubulino, te rog, hai să o facem încă o data înainte să mor!

– Bineînțeles, dragul meu.

Și fac dragoste pentru a treia oară. Apoi, soția se întoarce cu spatele și adoarme. Bulă, însă, îngrijorat, se tot foiește în pat, neputând să adoarmă. Când vede ca au mai rămas doar 4 ore, o trezește pe Bubulina:

– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea?…

– Uite care e problema, Bulă dragă, eu trebuie să mă scol mâine dimineață. Tu, nu!

BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure

Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion

