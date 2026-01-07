Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure

De: Alina Drăgan 07/01/2026 | 16:16
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Gluma de astăzi este despre horoscop și ce le prevăd astrele femeilor singure. Deznodământul este hilar.

Iată bancul zilei:

Conform horoscopului tuturor semnelor zodiacale, femeile singure vor întâlni bărbatul perfect în zilele de 30 – 31 februarie.

Păhărelele de pălincă ale lui Gheorghe

Gheorghe bea câte două păhărele de pălincă în fiecare seară înainte de culcare.

După ani și ani , soția vrea ca el să renunțe la acest obicei.

Pentru asta încearcă să-i demonstreze că alcoolul este nociv si vine cu două păhărele , unul îl umple cu apă și altul cu pălincă.

Aduce și cutia cu viermișori, pe care Gheorghe îi folosea drept momeală la pescuit și spune:

– Vreau să vezi asta !

Pune un vierme în păhărelul cu apă, iar acesta începe să înoate. Soția pune un vierme și în păhărelul cu pălincă și viermele moare imediat!

Simțind că și-a făcut clar punctul ei de vedere, ea spune :

– Ce ai de spus despre acest experiment, măi Gheorghe?

Gheorghe se uită la paharul cu viermele mort și spune:

– Na … e clară treaba , dacă beau pălincă , nu fac viermișori!

Alte bancuri amuzante

-Cine e fufa aia care se holbează la tine?

-E amanta mea!

-Divorțez! Plec la mama!

-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.

-Și tipa de lângă ea, cine e?

-Amanta lui Fane.

-A noastră e mai frumoasă…

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion

BANC | „Bulă, azi e 6 ianuarie! De ce îmi spui ‘La mulți ani’ tocmai acum?”

