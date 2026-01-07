BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Gluma de astăzi este despre horoscop și ce le prevăd astrele femeilor singure. Deznodământul este hilar.
Iată bancul zilei:
Conform horoscopului tuturor semnelor zodiacale, femeile singure vor întâlni bărbatul perfect în zilele de 30 – 31 februarie.
Gheorghe bea câte două păhărele de pălincă în fiecare seară înainte de culcare.
După ani și ani , soția vrea ca el să renunțe la acest obicei.
Pentru asta încearcă să-i demonstreze că alcoolul este nociv si vine cu două păhărele , unul îl umple cu apă și altul cu pălincă.
Aduce și cutia cu viermișori, pe care Gheorghe îi folosea drept momeală la pescuit și spune:
– Vreau să vezi asta !
Pune un vierme în păhărelul cu apă, iar acesta începe să înoate. Soția pune un vierme și în păhărelul cu pălincă și viermele moare imediat!
Simțind că și-a făcut clar punctul ei de vedere, ea spune :
– Ce ai de spus despre acest experiment, măi Gheorghe?
Gheorghe se uită la paharul cu viermele mort și spune:
– Na … e clară treaba , dacă beau pălincă , nu fac viermișori!
-Cine e fufa aia care se holbează la tine?
-E amanta mea!
-Divorțez! Plec la mama!
-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.
-Și tipa de lângă ea, cine e?
-Amanta lui Fane.
-A noastră e mai frumoasă…
Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”
Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:
– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.
În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:
– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?
