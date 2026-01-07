Poza din 2007 care explică tot: Cosmina Păsărin, fashion din Alice în Țara Minunilor

Un val cu memorie lungă a adus pe nisipul Mării Negre o fotografie rătăcită din 2007. În ea, Cosmina Păsărin apare într-o ipostază care, privită cu ochii de azi, face să înțelegi de ce domnii polițiști și-au pus atunci întrebări existențiale. Nimic nu e ce pare. Nici locul. Nici ținuta. Nici anul.

Ținuta care a oprit valurile

Nu știm unde e Cosmina. Serios. Pare teleportată pe un tărâm magic, undeva între Alice în Țara Minunilor și muzeul naval al lui Columb. Pe pereți: tablouri cu corăbii vechi, galeoane spaniole cu pânze cât istoria. Pe jos: mochetă roșie, ca la premierele mari. Nu puteau efectiv lipsi baloanele roșii și galbene. În colț: un rucsac rătăcit — probabil al fotografului, sau al timpului.

Acum, piesa de rezistență, picătura care umple oceanul, cireașa de pe tort! Cosmina. Culmea în acea perioadă era în mijlocul unui imensa scandal public! Vedeta playboy fusese scoasă de poliție din club și dusă la recoltat analize, s-a susținut că era sub influența drogurilor. Ea a negat atunci dar dacă privim poza, devenim neliniștiți.

De jos în sus, ca la analiză: Adidași de futsal negri, cu dungi și șireturi roz — sportiv, dar poetic. Jambiere în dungi colorate: roșu, verde, portocaliu, galben — curcubeu cu program artistic. Mai sus o fustă pantalon roșie în care cosmina și-a înfipt mâinile. Adică în buzunarele ei. Un maieu cu un model hippy cu scrisuri psihedelice de anii 70, parașutat direct de la Woodstock. O geanta roșie, niște mărgele la gât ceva gen reggae, cercei imenși de florăreasă, ochelari de soare spațiali și un zâmbet mare cu limba scoasă. Verdict? Fashion care sfidează busola. Așa e că, privind poza, parcă îi înțelegi pe domnii polițiști?

„Nu am luat droguri!” Noaptea care a făcut istorie

Noaptea de 11 spre 12 august 2007 a fost una cu ecouri. Cosmina a fost oprită de poliție în parcarea unui club din Mamaia și dusă la analize, alături de alte persoane. Oamenii legii au susținut atunci că testele ar fi ieșit pozitive la amfetamină.

Vedeta a negat ferm: „Nu sunt vinovată de nimic! Nu am consumat substanțe interzise”, explicând că a fost vorba de o verificare de rutină și că nu ar fi fost sub influența nimănui și nimic. Surse din anchetă au contrazis-o. Ancheta era în desfășurare. Presa fierbea. Cosmina spunea că a fost doar martor.

La vremea aceea, Cosmina era „în vârful carierei”: fost iepuraș Playboy, femeie fatală, cititoare înrăită, feministă convinsă. Declarații pasionale, ședințe literare, citate despre intuiție feminină și cărți purtate în geantă. Trăia intens, suferea până la extrem, se bucura până la lacrimi.

Între cafenele, filmări și cluburi, viața părea o cursă cu escală la toate stările. Și da, aparițiile publice veneau cu responsabilitate — uneori și cu o doză de… interpretare liberă.

Concluzia de pe malul gârlei

Poza din 2007 nu dovedește nimic. Dar explică multe. E genul de imagine care, apărută din spuma mării după aproape două decenii, îți spune: moda e ciclică, scandalurile trec, iar stilul rămâne o aventură legănată. Valul a adus fotografia. Restul e istorie pop, cu baloane, galeoane și șireturi roz. Ahoe!

