Totul pentru animale! Ce se întâmplă cu averea lui Brigitte Bardot și cu ce se alege fiul ei?

Brigitte Bardot nu a fost niciodată o femeie a compromisurilor – nici în viață, nici după moarte. Actrița care a renunțat la faimă ca să lupte pentru drepturile animalelor a lăsat în urmă un testament care spune totul despre valorile ei. Iar marele semn de întrebare este: ce moștenește, de fapt, fiul ei?

Potrivit Vanity Fair, Brigitte Bardot și-a organizat patrimoniul în așa fel încât cea mai mare parte a averii sale să ajungă nu la familie, ci la fundația care îi poartă numele și care luptă pentru protecția animalelor.

Ce se întâmplă cu averea lui Brigitte Bardot?

De-a lungul vieții, Brigitte Bardot a transformat faima și banii în arme pentru cauza pentru care a luptat: protecția animalelor. Deși averea ei era estimată la aproximativ 55 de milioane de euro în perioada de vârf, actrița a recunoscut de mai multe ori că mare parte din acești bani au fost cheltuiți sau donați.

Cea mai cunoscută proprietate a sa, celebra vilă La Madrague din Saint-Tropez, a fost donată încă din anii ’90 Fundației Brigitte Bardot. Situată într-o zonă exclusivistă, vila este evaluată astăzi la peste 25–30 de milioane de euro și reprezintă coloana vertebrală a fundației.

Pe lângă aceasta, actrița a mai donat:

o proprietate din Bazoches-sur-Guyonne, transformată în adăpost pentru animale,

o casă în Savolles, folosită pentru găzduirea animalelor și a personalului,

o vilă la Cannes, vândută ulterior pentru aproximativ 6 milioane de euro.

Biograful său a explicat clar: Brigitte Bardot „s-a dezbrăcat de tot ce avea legătură cu viața ei de star”, vânzând rochii, bijuterii și obiecte personale pentru a finanța fundația.

Ce moștenește, de fapt, fiul ei

Deși mulți au crezut că fiul său, Nicolas-Jacques Charrier, va fi complet exclus din testament, legea franceză nu permite acest lucru. Conform legislației, copilul este moștenitor legal obligatoriu și are dreptul la o parte minimă din avere.

Totuși, pentru că Brigitte Bardot a transferat cea mai mare parte a bunurilor către fundație încă din timpul vieții, fiul ei va primi doar partea minimă prevăzută de lege — fără vilele celebre și fără proprietățile simbolice.

Astfel, adevărata moștenitoare a lui Brigitte Bardot rămâne Fundația care îi poartă numele, cea care primește aproape 90% din resursele sale și continuă activitatea începută de actriță.

Ultima dorință, ignorată

Deși și-a dorit să fie înmormântată discret, aproape de mare, lângă La Madrague, dorința lui Brigitte Bardot nu a fost respectată. Actrița va fi înmormântată în cimitirul marin din Saint-Tropez, alături de părinții ei. „Aș fi vrut liniște, nu curioși”, spunea ea într-un interviu mai vechi.

Chiar și după moarte, Brigitte Bardot rămâne fidelă imaginii care a consacrat-o: o femeie liberă, radicală, și dedicată până la capăt salvării animalelor.

