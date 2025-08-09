Iulia Albu, pe patul de spital! Fosta soție a lui Mihai Albu a fost conectată la oxigen

Iulia Albu și-a îngrijorat fanii! Fosta soție a lui Mihai Albu s-a afișat de pe patul de spital! Imaginea i-a cam pus pe gânduri pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare! Vedeta a fost conectată la oxigen! Despre ce este vorba, de fapt?

Panică printre fanii Iuliei Albu! Fosta soție a lui Mihai Albu și-a surprins urmăritorii cu o postare total neașteptată: s-a filmat de pe patul unei clinici, având un tub de oxigen la nas. Urmăritorii ei s-au îngrijorat!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Iulia Albu este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, imaginile au avut o notă mai serioasă și au ridicat câteva întrebări.

Ei bine, după ce „misterul” a fost dezlegat, lucrurile nu mai par atât de grave. Spunem asta pentru că vedeta nu a ajuns la spital din cauza unei probleme medicale periculoase, ci pentru un răsfăț bine meritat.

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că, potrivit locației etichetate în postare, Iulia Albu se află la o clinică specializată în tratamente holistice, de răsfăț și vitalizare. Pe scurt, vedeta nu ar avea probleme de sănătate, ci își încarcă bateriile și își acordă timp pentru sine.

Iulia Albu și-a sărbătorit recent ziua de naștere

Iulia Albu și-a sărbătorit pe 28 iulie ziua de naștere. Vedeta a împlinit vârsta de 44 de ani, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Este profund recunoscătoare pentru tot ce a învățat de-a lungul timpului, dar și pentru toate experiențele.

„Astăzi este ziua mea. Sunt recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-am învățat, toți oamenii pe care i-am întâlnit, toate momentele frumoase, toate momentele grele, pentru tot. Toți avem puterea de a ne crea propriul destin, dincolo de orgolii și păreri din exterior, de judecăți mai mult sau mai puțin publice și opreliștile pe care ni le punem singuri. Singurul adevăr este în iubire. Iubiți-vă în primul rând pe voi și APOI pe ceilalți, pentru că un om care nu știe să se iubească pe sine nu va oferi niciodată celorlalți iubire adevărată”, a scris Iulia Albu pe rețelele de socializare.

