Capitala, lovită de ciclon! E cod roșu de potop în Oltenia

Este cod roșu în România! Un episod foarte sever de vreme rea lovește România la începutul lui octombrie. Sudul și sud-estul țării sunt sub influența unui ciclon care aduce ploi abundente, vânt puternic și temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă. În Oltenia, autoritățile au emis un avertizare de cod roșu pentru inundații și acumulări mari de apă. În unele orașe, cantitățile de ploaie pot depăși rapid limitele, ceea ce poate cauza probleme mari în zonele joase.

După o perioadă de temperaturi ridicate se pare că toamna și-a intrat cum trebuie în drepturi, chiar de la început de octombrie. Spre uimirea multora, temperaturile au scăzut brusc, de la 17-18 grade Celsius, la 8, cu 10 grade mai puțin față de săptămâna trecută. În Capitală deja se resimte efectele ciclonului.

Este dezastru în România!

Codul roșu de vreme rea va ține până în seara aceasta, potrivit ANM. Deși termometrele arată în București 6 grade Celsius, vântul puternic face ca frigul să se simtă mult mai greu, aproape de pragul înghețului. În timpul zilei, temperaturile maxime nu vor fi mai mari de 11-12 grade, iar în noaptea următoare vor coborî până la 0 grade în zonele de înaltă munte, și chiar sub zero în unele regiuni.

Ploile vor continua să se extindă în orele următoare spre sud–estul țării, inclusiv în Dobrogea și Muntenia, unde este valabil codul galben pentru ploi abundente. Meteorologii avertizează că în câteva ore pot cădea până la 25-40 de litri de apă pe metru pătrat, ceea ce echivalează cu o lună de ploi într–o singură zi.

Sudul țării este cel mai afectat: Doljul și Oltul se confruntă cu cod roșu de fenomene meteo extreme, iar mai multe județe din apropiere au fost marcate cu cod portocaliu pentru ploi torențiale și vânt foarte puternic. În aceste zone, cantitățile de apă pot depăși 70-80 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la peste 70 de kilometri pe oră, provocând probleme mari în sistemele de transport și în rețeaua electrică.

La munte, iarna a venit cu mult mai devreme decât s-a așteptat. În zonele înalte din Carpații Meridionali, ploile au devenit lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă depășește deja 20 de centimetri în unele zone. Drumarii avertizează șoferii care se duc spre stațiunile montane să fie pregătiți pentru condiții de iarnă, deoarece drumurile sunt acoperite cu zăpadă și polei. Weekendul se anunță foarte dificil din punct de vedere meteorologic. Vremea rece va continua să domine, cu temperaturi mult mai mici decât cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Specialiștii arată că temperaturile se situează cu peste 10 grade sub valoarea normală, iar senzația de frig e amplificată de vântul constant.

