Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de vremea rea, de fapt? Câte zile mai durează ploile

Vreme rea în toată țara! Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de frig și când vor crește temperaturile. Iată cât vom mai avea de așteptat!

Românii se pregătesc pentru o perioadă cu vreme mai rece decât cea obișnuită în această perioadă, iar prognoza meteo spune că toamna va începe mai devreme, cu schimbări mari în temperaturi și ploi.

România a suferit o perioadă foarte grea din punct de vedere meteorologic. În primele zile ale lunii octombrie s-au înregistrat temperaturi mult sub normal cu maxime între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade mai scăzute pentru Estul Transilvaniei.

Câte zile mai durează ploile

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au făcut estimări pentru perioada 6 octombrie – 3 noiembrie. Datele arată că până la începutul lunii noiembrie temperaturile vor rămâne în general aproape de cele normale pentru această perioadă, dar vor avea câteva fluctuații în diferite regiuni.

În primele zile, între 6 și 13 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai scăzute în vestul țării, în timp ce în restul regiunilor vor fi aproape de normal. Ploile vor fi mai puține decât obișnuit, mai ales în sud–vest, ceea ce înseamnă că zonele secate sau cu puțină umiditate vor avea câteva zile mai uscate.

În această perioadă, soarele va fi mai prezent în anumite locuri, dar se recomandă să fii atent în trafic, mai ales dimineața, când temperaturile pot ajunge aproape de îngheț în unele zone. Săptămâna 13–20 octombrie va aduce o ușoară stabilizare a vremii, cu temperaturi aproape de media sezonului. În zonele din munți, se pot înregistra mici scăderi de temperatură, dar nu vor fi semnificative. Ploile vor fi în general normale, fără riscuri mari de inundații, ceea ce va oferi condiții mai bune pentru activitățile în aer liber.

Totuși, ploi izolate pot apărea în zone montane și în regiunile centrale, unde umiditatea va fi mai ridicată. În perioada 20–27 octombrie, meteorologii spun că temperaturile vor rămâne în jurul normalului pentru această perioadă în toate regiunile țării. În schimb, ploile vor fi mai multe, aducând mai multă apă, mai ales în vest și centru.

Ultima săptămână a intervalului, 27 octombrie – 3 noiembrie, va aduce o vreme mai stabilă, cu temperaturi aproape de normalul perioadei și ploi în limite normale pentru toamnă.

METEOROLOGII ACCUWEATHER ANUNȚĂ CĂ SE ÎNTOARCE VARA ÎN ROMÂNIA! DATA EXACTĂ CAND REVIN TEMPERATURILE PESTE 20 DE GRADE ÎN BUCUREȘTI