Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București

De: Andreea Stăncescu 01/10/2025 | 08:12
Cum va fi vremea în România

Vremea din România se pregătește de schimbări importante, după ce meteorologii au anunțat formarea unui vortex polar în estul Europei. După un început de toamnă relativ blând, luna octombrie aduce contraste puternice între zilele reci și ploioase și perioadele neașteptat de calde.

Luna octombrie vine cu vreme schimbătoare în București. După un început relativ blând, joi, 2 octombrie, vremea se strică vizibil, iar ploile și temperaturile scăzute își fac simțită prezența. Vineri, 3 octombrie, maximele coboară pentru prima dată în această toamnă sub pragul de 10 grade Celsius, marcând un episod rece și neplăcut pentru această perioadă.

Vremea în România se îmbunătățește

Există însă și vești bune: de la începutul celei de-a doua săptămâni, temperaturile revin la valori surprinzător de ridicate. Marți, 7 octombrie, Bucureștiul va avea din nou parte de maxime de peste 20 de grade, iar intervalul 7–11 octombrie se anunță cu vreme frumoasă și neobișnuit de caldă pentru mijlocul toamnei.

Specialiștii atrag atenția că oscilațiile de temperatură vor fi destul de mari pe parcursul lunii octombrie, ceea ce înseamnă că bucureștenii vor trece rapid de la haine groase la ținute mai lejere. Aceste diferențe bruște pot influența nu doar confortul termic, ci și starea de sănătate, motiv pentru care este recomandat ca oamenii să fie pregătiți pentru schimbări rapide ale vremii.

FOTO: Accuweather

Pe măsură ce luna avansează, maximele se stabilizează în jurul valorilor de 16-18 grade, tipice pentru toamnă, iar nopțile devin din ce în ce mai reci, coborând uneori până la 3-4 grade. Totuși, vor exista și unele zile în care maxima va ajunge la 22 de grade, săptămâna următoare. Octombrie 2025 în București se anunță o lună cu de toate: episoade de frig timpurii, reveniri spectaculoase ale căldurii și, în final, instalarea treptată a toamnei autentice.

