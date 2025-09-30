Se mută capitala din București? Ce oraș ar urma să-i preia rolul administrativ

Într-o declarație care i-a luat pe mulți prin surprindere făcută pentru Aleph News, Adrian Sârbu a propus o măsură radicală, mutarea capitalei României din București într-un alt oraș. Acesta susține că Bucureștiul este supraîncărcat de administrația centrală și de birocrație, iar o nouă capitală ar putea stimula descentralizarea și dezvoltarea regională.

Conform datelor prezentate în emisiunea „Știu pe ce lume trăiesc”, în structura actuală există 2.573 de instituții publice la nivel central, în care lucrează peste 836.000 de bugetari. În opinia sa, Bucureștiul este „încărcat” de această administrație centrală, care consumă resurse pe care le percepe ca fiind folosite „în interesul nomenclaturii de partid”.

Unde s-ar putea muta capitala din București

Sârbu a precizat că, prin mutarea Capitalei, s-ar elibera spațiu decizional și funcțional pentru București, care astfel ar putea evolua mai mult ca un centru academic, cultural și de tehnologie, potrivit acestuia.

„Regiunea Bucureşti-Braşov poate deveni un megalopolis al României, cea mai puternică zonă de generare a PIB-ului prin business. Dacă ar fi mutată capitala în regiunea Braşovului, întreaga regiune din nordul Bucureştiului s-ar dezvolta automat uriaş. Pe de altă parte, capitala este un centru administrativ, de comandă, care scapă de bugetarii căraţi în spate de oamenii care muncesc în economia reală şi care generează valoare”, spune Adrian Sârbu.

O zonă propusă pentru noua capitală, ar fi regiunea județului Brașov. Potrivit lui Adrian Sârbu, această zonă este protejată de munți și este conectată geografic la regiunile economice ale țării. De asemenea, această zonă este strategic avantajoasă pentru pace, dar și pentru război.

Adrian Sârbu sugerează o reorganizare teritorială, reducerea numărului unităților administrativ-teritoriale la 120, dar și limitarea numărului de primari și consilieri județeni. Obiectivul principal ar fi reducerea cheltuielilor publice nejustificate și stimularea unei dezvoltări regionale echilibrate și sustenabile.

De-a lungul timpului, mai multe țări au decis să își mute capitala, din anumite motive strategice, economice sau dezvoltare urbană. Nigeria și-a mutat capitala de la Lagos la Abuja în anul 1991, pentru a avea parte de o poziție mai centrală și mai echilibrată din punct de vedere religios.

Kazahstan și-a mutat, de asemenea, capitala de la Almatî la Astana în anul 1997, pentru a consolida controlul asupra regiunilor nordice și a stimula modernizarea. Egiptul își construiește o nouă capitală administrativă la Cairo, cu scopul de a reduce aglomerația uriașă a metropolei.

