Toamna scumpirilor ustură la buzunare! Românii au renunţat la borcanele de zacuscă şi cele de murături

Pieţele sunt pline de legume colorate şi parfumate, dar clienţii doar le privesc. Preţurile au explodat, iar tradiţia românească a cămării pline pare că se va stinge încet. Odată cu toamna au apărut și prețurile explozive.

Deşi tarabele sunt încărcate cu bunătăţi de sezon, cumpărătorii se uită lung şi cumpără puţin. După un an greu, buzunarele nu mai ţin pasul cu preţurile care par să fi luat-o razna.

Cumpărătorii sunt tot mai revoltați

Mihaela, o gospodină cu experienţă, a simţit din plin greutatea toamnei anului 2025.

„Anul acesta a fost un an mai dificil. Pe piaţă, de la producători, într-adevăr sunt produse foarte scumpe. La zacusca pe care am făcut-o am găsit ardeiul, gogoşarul destul de scump. Vinetele la fel”, a declarat Mihaela.

Nu mai sunt vremurile pe care le trăiam altă dată. Pe rafturile din cămara ei s-au strâns doar câteva borcane, putem spune că zacusca s-a transformat din tradiţie în lux sezonier.

Fructe și legume la prețuri de bijuterii

De anul acesta cei care vor fructe şi legume româneşti aplică principiul cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Preţurile anul acesta au crescut considerabil. Fructele sunt cu aproape 40% mai scumpe, iar legumele cu 10% faţă de anul trecut. Cei care altădată umpleau coșurile cu sacoşe pline, acum cântăresc fiecare kilogram la virgulă.

„De asta venirăm şi noi să ne uităm şi văd că… prea scumpe. Am mai scăzut din zacuscă, eu care făceam 2-3 porţii, acum am făcut una”, povesteşte o doamnă din piaţă.

Nici comercianţii nu mai zâmbesc ca altădată. Vânzările au scăzut, iar micii producători spun că abia îşi pot scote cheltuielile.

„Merge foarte greu, foarte greu să ştiţi. Nu e putere de cumpărare, nu sunt bani. Nu are lumea bani. Înainte, se dădea cu kilogramele, acum… «dă-mi şi mie doi morcovi»”, povesteşte un comerciant din piaţă.

Cât costă o sacoşă de legume în toamna 2025

Preţurile i-au făcut pe români să calculeze de două ori înainte de a cumpăra. Prețurile legumelor diferă adesea de la o piață la alta și de la un oraș la altul. În Piața Obor din Capitală, roșiile se vând acum cu sume cuprinse între 8 și 12 lei kilogramul, în vreme ce castraveții costă între 6 și 9 lei. Toamna românească nu mai miroase a vinete coapte şi gogoşari fierţi, ci a grijă şi calcule. Zacusca şi murăturile au devenit, în 2025, un lux pe care tot mai puţini şi-l permit.

