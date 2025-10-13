Noi scumpiri la alimente. Pentru ce plătesc romanii cu până la 32% mai mult

Inflația rămâne sub pragul psihologic de 10%. Rata medie a creșterilor prețurilor s-a menținut la 9.9 procente în luna septembrie. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în special la fructele proaspete, de peste 32%. Mai mult decât atât, uleiul, margarina și laptele de vacă au avut creșteri semnificative de peste 10%.

De asemenea, plătim mai mult și pentru produse nealimentare și servicii, iar aceste scumpiri afectează în principal puterea de cumpărare a populației. Este foarte important de menționat că tot ceea ce punem în coș ne costă cu aproximativ 9,9% mai mult, spre deosebire de toamna anului 2024.

Noi scumpiri la alimente

În luna septembrie, rata inflației s-a menținut la același nivel din luna august. Unele dintre cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la fructe, cu peste 32%. Merele au ajuns să coste între 4 și 10 lei pe kilogram, în timp ce prețul strugurilor urcă până la 15 lei pe kilogram.

Nici alte alimente de bază nu sunt scutite de scumpiri, de exemplu uleiul și laptele sunt cu 10% mai scumpe decât în anul precedent. De asemenea, plătim mai mult și pentru carne sau brânzeturi, ceea ce face ca totalul pentru produsele de toamnă să crească considerabil.

Prețurile ridicate nu se opresc doar la alimente. Scumpiri se vor înregistra și la produsele nealimentare, în special la energia electrică, unde consumatorii plătesc cu peste 69% mai mult decât anul trecut, iar creșterea de preț a generat un val de scumpiri și la rafturile magazinelor.

Pe măsură ce prețurile cresc, consumul scade. După implementarea noilor taxe, dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul a scăzut de la 3,5% la minus 2,1%.