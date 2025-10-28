Nu mai este un secret pentru nimeni că prețurile practicate în aeroporturi sunt unele extrem de piperate. Însă, în ultima perioadă, cele din Otopeni au atins un alt nivel. Călătorii sesizează scumpiri pe bandă rulantă. Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni, la finalul lunii octombrie 2025?

Românii abia fac față valului de scumpiri din ultima perioadă, dar cei care au trecut recent prin Aeroportul Otopeni au avut parte de un șoc și mai mare. Prețurile, deja piperate de ani buni, au explodat pur și simplu. Jurnalistul Vlad Petreanu a avut un șoc atunci când a văzut cât a ajuns să coste o banală sticlă de apă.

Cât costă o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni

Recent, Vlad Petreanu a postat pe Facebook o fotografie cu sticla de apă cumpărată din Aeroportul Otopeni. Acesta s-a arătat revoltat de prețul pe care a trebuit să îl plătească. Deși se aștepta să scoată din buzunar o sumă destul de mare, jurnalistul a fost complet surprins că o sticlă de apă de 0,5 l a ajuns să coste chiar și 16,50 de lei.

„La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. M-am îngrijorat degeaba. E 16,50. #dezamăgit”, a spus acesta, în mediul online.

Românii, revoltați de prețurile din Aeroportul Otopeni

În asentimentul jurnalistului au fost și mulți alții. Oamenii sunt tot mai revoltați de prețurile practicate în Aeroportul Otopeni și cer reglementări și prețuri mai mici, măcar pentru produsele de bază, precum este apa.

„O nesimțire curată! Prețul apei ar trebui plafonat! Este o necesitate, nu un lux. Am fost în Zakyntos, în aceasta vara, apa nu este potabilă, la toate magazinele un bax costa în jur de 1.5 euro.” „Și când te gândești ca nemții, pe aeroportul din Munchen, te încurajează să ai o sticluță de plastic la tine și să o încarci la țâșnitorile de pe tot cuprinsul terminalelor. Ce fraieri!” „E anormal să dai pe o sticlă de apă mai mult decât pe doi litri de benzină, cred că nici în Dubai nu au prețurile astea la apă.” „Pai, cunoscând prețurile, bei înainte, mănânci înainte și gata… 4-5 ore de mers poți sta și fără apă și mâncare… și nu le mai facem bocancul mare la ăștia de acolo. Parcă are aur și mâncarea, și apa, și tot. Nici la cârciumă nu plătești banii ăștia”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

