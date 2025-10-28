Acasă » Știri » Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni, la finalul lunii octombrie 2025

Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni, la finalul lunii octombrie 2025

De: Alina Drăgan 28/10/2025 | 14:52
Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni, la finalul lunii octombrie 2025
Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni

Nu mai este un secret pentru nimeni că prețurile practicate în aeroporturi sunt unele extrem de piperate. Însă, în ultima perioadă, cele din Otopeni au atins un alt nivel. Călătorii sesizează scumpiri pe bandă rulantă. Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni, la finalul lunii octombrie 2025?

Românii abia fac față valului de scumpiri din ultima perioadă, dar cei care au trecut recent prin Aeroportul Otopeni au avut parte de un șoc și mai mare. Prețurile, deja piperate de ani buni, au explodat pur și simplu. Jurnalistul Vlad Petreanu a avut un șoc atunci când a văzut cât a ajuns să coste o banală sticlă de apă.

Cât costă o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni

Recent, Vlad Petreanu a postat pe Facebook o fotografie cu sticla de apă cumpărată din Aeroportul Otopeni. Acesta s-a arătat revoltat de prețul pe care a trebuit să îl plătească. Deși se aștepta să scoată din buzunar o sumă destul de mare, jurnalistul a fost complet surprins că o sticlă de apă de 0,5 l a ajuns să coste chiar și 16,50 de lei.

„La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. M-am îngrijorat degeaba. E 16,50. #dezamăgit”, a spus acesta, în mediul online.

Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni /Foto: Facebook

Românii, revoltați de prețurile din Aeroportul Otopeni

În asentimentul jurnalistului au fost și mulți alții. Oamenii sunt tot mai revoltați de prețurile practicate în Aeroportul Otopeni și cer reglementări și prețuri mai mici, măcar pentru produsele de bază, precum este apa.

Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„O nesimțire curată! Prețul apei ar trebui plafonat! Este o necesitate, nu un lux. Am fost în Zakyntos, în aceasta vara, apa nu este potabilă, la toate magazinele un bax costa în jur de 1.5 euro.”

„Și când te gândești ca nemții, pe aeroportul din Munchen, te încurajează să ai o sticluță de plastic la tine și să o încarci la țâșnitorile de pe tot cuprinsul terminalelor. Ce fraieri!”

„E anormal să dai pe o sticlă de apă mai mult decât pe doi litri de benzină, cred că nici în Dubai nu au prețurile astea la apă.”

„Pai, cunoscând prețurile, bei înainte, mănânci înainte și gata… 4-5 ore de mers poți sta și fără apă și mâncare… și nu le mai facem bocancul mare la ăștia de acolo. Parcă are aur și mâncarea, și apa, și tot. Nici la cârciumă nu plătești banii ăștia”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Cât a putut plăti un ieșean pentru o friptură, în parcul Copou. A dat 58 lei pe o porție de cartofi prăjiți!

NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ipotecar?”

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea regretatei actrițe
Știri
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de…
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Știri
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de...
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam...
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
Click.ro
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea ...
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea regretatei actrițe
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila
Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila
O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire ...
O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire URIAȘĂ a primit de la Metrorex
Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă ...
Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie”
Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru ...
Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru alții”
Vezi toate știrile
×