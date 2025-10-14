Poliția de Frontieră, captură uriașă pe Aeroportul Otopeni. Ce ascundeau pasagerii în bagaje

O nouă operațiune desfășurată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă a scos la iveală o tentativă de contrabandă cu produse interzise în cantități semnificative. Polițiștii de frontieră, alături de vameși, au depistat mai mulți pasageri care încercau să treacă granița cu țigarete și tutun nedeclarat, ascunse în bagaje. Printre cei implicați se află trei cetățeni români și cinci cetățeni indieni, care au fost sancționați după ce autoritățile au descoperit marfa ilegală în urma unor controale amănunțite.

Ce produse au fost confiscate de la turiști

Operațiunea s-a desfășurat în zilele de 12-13 octombrie, pe fluxurile de intrare și ieșire din țară, în urma unor acțiuni comune între Poliția de Frontieră și lucrătorii Biroului Vamal Otopeni. În timpul controalelor amănunțite, în bagajele personale și de cală ale celor opt pasageri au fost găsite peste 35.000 de țigarete și aproximativ 110 kilograme de tutun de mestecat, cantități care depășesc limitele legale admise pentru uz personal.

Cei trei români intenționau să plece către Londra și Liverpool, în timp ce cetățenii indieni veneau în România din Istanbul și Dubai. Aceștia din urmă dețineau vize de muncă sau permise de ședere eliberate de autoritățile române, însă nu au declarat produsele accizabile găsite asupra lor.

În urma verificărilor, românii au fost amendați cu 15.000 de lei, iar produsele găsite au fost confiscate. Pentru cetățenii indieni, autoritățile au dispus nepermiterea intrării în România și anularea vizelor, aplicându-le totodată o interdicție de cinci ani de a reveni în țară. Poliția de Frontieră Română a transmis că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind combaterea contrabandei și a traficului ilicit de produse accizabile, precum și menținerea unui climat de siguranță în punctele de trecere aeroportuare.

