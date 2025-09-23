Acasă » Știri » Alertă aeriană, după ce mai multe drone au fost descoperite! Traficul a fost închis la Copenhaga

De: Irina Vlad 23/09/2025 | 09:02
Alertă aeriană, după ce mai multe drone au fost descoperite! Traficul a fost închis la Copenhaga
Mai multe drone neidentificate au fost descoperite în spațiul aerian din Copenhaga/ sursă foto: Profimedia

A fost alertă de siguranță pe aeroportul din Copenhaga! Traficul aerian a fost suspendat timp de ore bune după ce mai multe drone neidentificate au fost observate survolând zona. Toate aeronavele au fost redirecționate, iar peste 35 de zboruri au fost deviate.

Aeroportul din Copenhaga și-a închis spațiul aerian luni seara după ce mai multe drone neidentificate au zburat în interiorul și în jurul perimetrului său, oprind toate plecările și sosirile timp de mai multe ore. Întâmplarea a avut loc în contextul în care mai multe țări europene au raportat încălcări ale spațiului aerian de către Rusi în ultimele zile.

Alertă de securitate pe aeroportul din Copenhaga

Incidentul a avut loc luni seară, 22 septembrie 2025, în jurul orei locale 20:30. Apariția mai multor drone pe cel mai mare aeroport din Danemarca, aeroportul din Copenhaga, a blocat toate decolările și aterizările timp de aproape patru ore.

„Aeroportul este închis în prezent pentru decolare și aterizare, deoarece 2-3 drone mari au fost văzute zburând în zonă. Au fost deasupra aeroportului, dar acum sunt la periferie”, au transmis polițiștii danezi, într-un comunicat distribuit pe rețeaua de socializare X.

În timp ce pasagerii alarmați nu au avut altă opțiune decât să verifice constant starea zborurilor, având în vedere această situație fără precedent, contul oficial X al aeroportului din Copenhaga a anunțat în cele din urmă că acesta a fost redeschis marți dimineață, 23 septembrie, în ciuda perturbărilor anterioare.

Oficialii aeroportului au avertizat în continuare pasagerii cu privire la posibile întârzieri și anulări ale zborurilor. De asemenea, aceștia au fost îndemnați să se informeze cu privire la noutățile actuale prin intermediul companiei aeriene.

Incidentul subliniază vulnerabilitatea crescândă a principalelor noduri de transport la interferențele provocate de drone, o provocare recurentă pentru autoritățile aviatice din întreaga Europă. Incidentele similare în Londra și Frankfurt din ultimii ani au ridicat îngrijorări cu privire la siguranță și la ușurința cu care dronele neautorizate pot perturba traficul aerian.

”Poliția daneză a lansat o anchetă amplă pentru a determina ce tip de drone sunt acestea. Dronele au dispărut și nu am capturat niciuna dintre ele”, a declarat comisarul adjunct al poliției din Copenhaga.

 

