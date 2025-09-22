Acasă » Știri » Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins

Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins

De: Mirela Loșniță 22/09/2025 | 20:45
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Sursă foto: Facebook

Una dintre tinerele implicate în accidentul rutier produs în urmă cu o săptămână, pe drumul european 85, din județul Suceava, s-a stins din viață. Cornelia avea doar 15 ani și a suferit leziuni cerebrale foarte grave în urma accidentului produs pe 15 septembrie 2025.

Fata a decedat duminică, pe 21 septembrie. În ciuda eforturilor depuse de medicii de la Spitalul Județean Suceava, acolo unde adolescenta a fost îngrijită, Cornelia s-a stins din viață. Cealaltă tânără de 21 de ani, este în continuare internată pe Secția de Terapie Intensivă, în stare critică și cu instabilitate hemodinamică.

Cornelia a murit la doar 15 ani

A treia tânără, o fată în vârstă de 17 ani, a fost externată și primește îngrijiri medicale la domiciliu. Medicii au spus că au făcut tot ceea ce au putut ca să îi salveze viața Corneliei, însă totul a fost în zadar.

„În ciuda eforturilor susținute și a îngrijirilor medicale complexe acordate în cadrul spitalului nostru, din cauza leziunilor cerebrale extrem de grave, tânăra a pierdut astăzi, 21 septembrie 2025, lupta pentru viață. Întreg colectivul Spitalului Județean Suceava, care a fost alături de pacientă pe tot parcursul tratamentului, transmite familiei greu încercate sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune în aceste momente de durere”, notează Suceveanul.

„Conducerea și personalul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava anunță decesul tinerei de 15 ani, victimă a accidentului rutier din 15 septembrie. În ciuda îngrijirilor medicale, rănile grave au fost incompatibile cu viața. Colectivul spitalului transmite condoleanțe familiei”, potrivit Antena 3 Suceava.

Tragedia s-a produs săptămâna trecută pe „Drumul Morții” unde o femeie își ducea copiii la școală. Mașina în care se aflau cele patru persoane, mama lor și cele trei fiice, a fost lovită din plin de un TIR care a intrat pe contrasens. Șoferul camionului voia să vireze la stânga, însă nu a văzut mașina care circula regulamentar.

Femeia care se afla la volanul autoturismului a rămas blocată în mașină și în ciuda eforturilor salvatorilor, nu s-a mai putut face nimic și a decedat. În mașină se aflau și fiicele sale în vârstă de 15, 17 și 21 de ani care au fost transportate de urgență la spital. Fata de 15 de ani care a decedat, cât și sora cea mare, au fost intubate pe loc, iar cealaltă adolescentă în vârstă de 17 ani a fost internată la chirurgie pediatrică.

