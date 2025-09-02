BREAKING | Ruben, un tânăr de 22 de ani, a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un cap de pod din Iași

O tragedie a avut loc în județul Iași, unde un tânăr de numai 22 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă produs în comuna Țibana. Evenimentul s-a petrecut la finalul săptămânii trecute și a șocat întreaga comunitate locală.

Tânărul, originar din zona Sucevei, se afla în localitatea Vadu Vejei, parte a comunei Țibana, la ghidonul unei motociclete de teren pe care o achiziționase recent, cu doar câteva zile înainte de accident. Lipsa de experiență, combinată cu puterea vehiculului, s-au transformat într-o combinație fatală. În timpul unei deplasări pe un drum comunal, acesta a pierdut controlul într-o curbă, intrând violent într-un cap de pod.

Tragedie în Iași

Impactul a fost devastator. Motocicleta a fost avariată serios, iar tânărul a fost aruncat mai departe, lovindu-se de un alt obstacol de beton. Leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, astfel încât, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, nu a mai putut fi salvat.

„Au fost inițiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă, după 33 de minute de resuscitare cu ritm de stop – asistolie pe toată perioada resuscitării, s-a declarat decesul pacientului. Pacientul prezenta politraumă prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral sever”, a spus șefa UPU-SMURD, prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu.

La scurt timp după producerea accidentului, martorii au sunat la numărul unic de urgență. O ambulanță și un echipaj SMURD au ajuns imediat în zonă, iar în sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD. Medicii au încercat în mod repetat să-l resusciteze, însă organismul său nu a mai răspuns manevrelor, fiind declarat decesul la locul tragediei.

„El a intrat cu viteză în curbă. Din ce am înțeles, își cumpărase motocicleta în urmă cu vreo 2-3 zile. Prima dată, s-a izbit de un cap de pod, mai la deal, apoi a venit de-a valma, până la mine la podeț. A dat cu capul de beton, era desfigurat, nu a avut o șansă. Când am ieșit, era plin de sânge. Nu s-a atins nimeni de el, până nu au venit doctorii. Dar oricum n-aveau ce să-i mai facă. Eu îl știu, era băiat liniștit, dar venea rar în zonă. Mai multe: stăteau la Suceava, era cu toată familia acolo. Păcat de el…”, a precizat un localnic, potrivit bzi.

Polițiștii rutieri sosiți la fața locului au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului. Din primele verificări, s-a confirmat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru categoria din care făcea parte motocicleta și, mai mult, vehiculul nu era înmatriculat. În aceste condiții, autoritățile au întocmit un dosar penal care include mai multe infracțiuni: ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Citește și: Profesoara din Craiova, ucisă de soț, abia scăpase cu viață dintr-un accident grav: ”A încasat despăgubiri de 16.000 de euro, iar el a tocat banii pe …”