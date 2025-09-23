Motivul pentru care mulți bărbați filipinezi aleg să fie femei. Explicația fenomenului „lady-boy” de la Asia Express și Insula Iubirii

Asia Express și Insula Iubirii sunt două dintre cele mai apreciate emisiuni din România. Ambele se filmează departe de granițele României, în țări precum Thailanda sau Filipine. Telespectatorii au observat că, de multe ori, concurenții se întâlnesc sau discută cu bărbați transformați în femei. Află, în articol, care este explicația fenomenului „lady-boy” în aceste zone!

Fenomenul „lady-boy” a fost des întâlnit la Asia Express sau Insula Iubirii. Recent, în emisiunea prezentată de Irina Fodor, a fost invitată o femeie care, în trecut, a fost bărbat – Patricia Vargas. Aceasta a fost nevoită să îi însoțească pe Anda Adam și Joseph în cursă, fiind „pedeapsa” lor.

Care este explicația fenomenului „lady-boy” de la Asia Express și Insula Iubirii

Anda Adam și Jospeh au fost la un pas de eliminare, însă au rămas în competiție pentru că insigna a fost verde. Totuși, cei doi concurenți au primit o pedeapsă – să fie însoțiți de o persoană care îi poate ajuta sau îi poate încurca.

Irina Fodor a chemat-o la careu pe Patricia Vargas, o femeie care s-a născut bărbat. Deși transformarea este impresionantă, concurenții și-au dat seama imediat. Karmen Minune a explicat și detaliile care au dat-o de gol pe invitată.

„După ce și-a făcut apariția în fața noastră am observat umerii definiți, vocea, degetele mai groase și gâtul accentuat. Ne-am dat seama că nu este o ea, ci un el”, a remarcat Karmen Minune.

Ei bine, fenomenul „lady-boy” este foarte întâlnit în Thailanda și Filipine, motiv pentru care astfel de femei au apărut de mai multe ori la Asia Express sau Insula Iubirii. O tânără care a trecut prin această transformare a explicat de ce mulți bărbați din acele țări aleg să devină femei.

Tânăra a explicat că nu există dovezi științifice în acest sens, dar crede că oamenii din Thailanda și Filipine se nasc, având o dorință interioară de a căuta oameni precum ei astfel încât să aibă parte de acel sentiment de apartenență. Pentru ca cei interesați să înțeleagă mai bine, femeia a împărtășit povestea sa.

„Cred că are o legătură strânsă cu a noastră cultură. Thailanda și Filipine au o cultură colectivă. Ne naștem cu această dorință de a căuta oamenii noștri și odată ce îi găsim, începem să ne creștem și să ne dezvoltăm din acel punct. Când am crescut, familia mea nu m-a acceptat imediat. Chiar mi-au reproșat că mă port prea feminin și m-au forțat să joc jocuri de bărbați cu verișorii mei, dar sunt o regină, iar acea mică regină din mică găsește mereu o cale să iasă la suprafață. Mama a urât că mă jucam cu copii la fel ca mine, crezând că mă las influențată de ei, fără să știe că, de fapt, mie îmi plăcea să mă joc cu ei. Mă simțeam în siguranță și simțeam că găsisem pe cineva care este la fel ca mine. Acesta este un exemplu… cum eu am încercat să îmi găsesc oamenii mei”, a povestit tânăra pe YouTube.

