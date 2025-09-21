Acasă » Știri » Stupoare pentru Anda Adam. Cu cine trebuie să își împartă soțul la Asia Express: „Mi se face rău!”

De: Mirela Loșniță 21/09/2025 | 22:47
Surpriză uriașă pentru Anda Adam și Joseph, la Asia Express. Ediția din 21 septembrie 2025 a venit cu o schimbare neașteptată pentru ei, după ce Irina Fodor le-a anunțat o pedeapsă specială. Cei doi concurenți vor fi nevoiți să primească în echipă o a treia persoană care îi va însoți pe tot parcursul probelor.

Concurenții de la Asia Express sunt la finalul primei etape de pe Drumul Eroilor. Trei dintre echipe au pornit în cursa pentru imunitate, iar Anda Adam și Joseph au fost salvați de la eliminare de insigna verde.

Cu cine își împarte Anda Adam soțul

Cei doi concurenți au primit o pedeapsă specială de la Irina Fodor: au aflat că o persoană se va alătura echipei lor și va porni cu ei pe Drumul Eroilor. Situația devine din ce în ce mai complicată, pentru că Anda Adam și Joseph sunt nevoiți să care și bagajul invitatei, pe lângă ghiozdanele lor.

Toți concurenții au rămas cu gurile căscate atunci când au văzut cine își face apariția în emisiune. Anda Adam și Joseph au fost uimiți de prezența extravagantă a acesteia. Persoana care îi va însoți pe cei doi în aventura vieții este Patricia Vargas. Irina Fodor a ținut să specifice că prezența acesteia îi poate ajuta sau îi poate încurca pe artistă și pe partenerul său.

”Avem o pereche cu insigne verzi, salvați. Nu putem să îi lăsăm singuri, singurei. Întotdeauna există și o pedeapsă. Pedeapsa se îndreaptă spre noi, în acest moment. Să îi urăm bun venit Patriciei Vargas!”, a declarat Irina Fodor, la Asia Express.

Andei Adam nu i-a picat deloc bine surpriza Irinei Fodor și a rămas șocată atunci când a văzut bagajul de mari dimensiuni al Patriciei, pe care cei doi vor fi nevoiți să îl care. Acest lucru, cu siguranță, le va îngreuna sarcinile în timpul probelor.

”Soțul cred că o să vrea mereu medalia verde! Nu știu dacă e bine ce faci! Între două nu te plouă! Are și un troler după ea! Mi se face rău!”, a declarat Anda Adam.

Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? ...
Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? Dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene
Moştenitoarea Dedeman și soțul ”care a tras lozul cel mare”, sărbătoriți ca-n povești pe malul ...
Moştenitoarea Dedeman și soțul ”care a tras lozul cel mare”, sărbătoriți ca-n povești pe malul lacului Garda! Momentele tensionate dintre miri au precedat hiper-nunta anului. High-party privat cu 60 de invitaţi, ca repetiție pentru evenimentul major
Donald Trump, mesaj pentru Europa după incursiunile rusești din Polonia și Estonia: „Da, o voi face”
Donald Trump, mesaj pentru Europa după incursiunile rusești din Polonia și Estonia: „Da, o voi face”
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. ...
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Cum scapi de licitația casei tale în instanță. Greșeala care anulează decizia executorului
Cum scapi de licitația casei tale în instanță. Greșeala care anulează decizia executorului
Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost reînceput! Tânărul o duce pe mama adoptivă ...
Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost reînceput! Tânărul o duce pe mama adoptivă la tribunal? „O să spun tot”
