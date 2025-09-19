Anda Adam l-a scos la ”vânzare” Pe Joseph, la Asia Express. N-a stat pe gânduri

Participarea la Asia Express i-a pus pe Anda Adam și pe soțul ei, Joseph, în fața unor provocări dificile. Concurenții au întâmpinat numeroase sarcini care i-au pus în dificultate, însă au reușit să iasă repede din impas. Confruntați cu nevoia de a strânge bani pentru a continua competiția, artista a găsit o soluție inedită și anume să îl „vândă” pe partenerul ei de viață.

Anda Adam a găsit o metodă inedită să ducă prba până la capăt pentru a merge mai departe către Irina Fodor. Profitând de asemănarea vizibilă a lui Joseph cu celebrul personaj Aquaman, cântăreața l-a transformat într-o adevărată atracție stradală. Astfel că a propus trecătorilor să facă o fotografie cu participantul de la Asia Express pentru o sumă de bani.

„Vrei să faci o poză cu Aquaman?! Pentru 59 de pesos, suntem de la o emisiune. Vrei?”, i-a întrebat ea pe trecători, folosindu-se de apariția carismatică a soțului său pentru a convinge oamenii să plătească.

Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam

Planul a funcționat mai bine decât se așteptau. Cei doi au ales o stradă aglomerată, apoi s-au oprit lângă o bancă, convinși că acolo pot găsi persoane dispuse să contribuie. Șansa le-a surâs rapid: o femeie a acceptat să facă o fotografie cu „Aquaman” și le-a oferit 100 de pesos.

„Practic am ales o stradă și am început să întrebăm cine vrea poze. Și la un moment dat am ajuns la o bancă și ne-am gândit ca acolo sunt oameni cu bani. Sigur au cash la ei. Poate avem puțin noroc să terminăm și noi chetă asta. Și așa a și fost! Am găsit o femeie căreia i-am zis să facem poze. Și a acceptat și chiar a fost drăguță doamnă și ne-a dat 100 de pessos. Evident ca i-am mulțumit! Pentru ca erau exact banii care ne lipseau!”, a spus și Joseph Adam.

Momentul a stârnit amuzamentul celor din jur și a demonstrat că în Asia Express nu doar rezistența fizică sau strategia contează, ci și creativitatea. Anda Adam a arătat că știe să transforme orice situație într-o oportunitate, iar Joseph, deși surprins la început de ideea inedită a soției sale, s-a lăsat „marketat” drept Aquaman, devenind rapid atracția trecătorilor.

