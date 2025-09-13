Cine este și cu ce se ocupă Joseph Adam de la Asia Express 2025. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit și are o fiică

Anda și Joseph Adam se numără printre cele nouă echipe de vedete care au acceptat provocarea Asia Express 2025. Dacă în viața de zi cu zi formează un cuplu unit și o familie fericită, acum cei doi demonstrează că pot fi o echipă puternică și într-o competiție intensă, unde rezistența, răbdarea și sprijinul reciproc sunt cheia succesului.

Cei doi au spus „Da” pentru participarea la Asia Express și pot fi văzuți pe micile ecrane. Despre cântăreață se numesc numeroase detalii, fiind în industria muzicii de mulți ani, însă partenerul ei de viață este o fire mai discretă. Joseph Adam s-a născut la Paris, a trăit o perioadă în Franța și Elveția, iar mai târziu s-a stabilit în România, unde locuiește alături de artistă și de fetița acesteia, Evelin.

Joseph Adam a mai fost căsătorit

Atât bărbatul, cât și Anda Adam au mai fost căsătoriți în trecut și fiecare are câte un copil din relațiile anterioare. Înainte de nunta cu artista, e se numea Joseph Mohaci, însă a ales să îi preia numele, devenind Joseph Adam. Legătura lor s-a consolidat rapid, bazată pe compatibilitate și pe gesturile romantice făcute unul pentru celălalt.

Din punct de vedere profesional, Joseph Adam are o carieră solidă în afaceri. A lucrat în domeniul bancar privat din Elveția, dar de-a lungul timpului și-a cultivat și alte pasiuni. Este atras de fitness și de modă, lucruri pe care le împărtășește deseori și cu publicul său online.

Pe lângă afaceri și sport, Joseph Adam a cochetat și cu actoria. Atât el, cât și Anda Adam, au apărut în pelicula „Miami Bici 2”, experiență care le-a întărit și mai mult relația.

Cum s-au cunoscut cei doi

Întâlnirea dintre Anda Adam și actualul ei soț, Joseph Adam, a avut loc într-un context neașteptat, la munte, într-un hotel unde amândoi se aflau alături de copiii lor. Artista era împreună cu fetița sa,Evelin, iar el era însoțit de fiica lui și de alte două prietene. Prima discuție a pornit chiar de la inițiativa lui Joseph, iar atracția dintre cei doi a fost instantanee. Din acel moment, relația lor a evoluat firesc și rapid, transformându-se într-o legătură puternică și stabilă.