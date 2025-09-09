Probleme pentru Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express! Ce au pățit la prima cazare din competiție

Probleme pentru Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express! Cei doi au rămas șocați atunci când au văzut în ce condiții trebuie să doarmă. Concurenții au găsit cazare destul de repede, însă au avut parte de o experiență neplăcută.

Duminică, 7 septembrie 2025, a început sezonul 8 al emisiunii Asia Express, iar telespectatorii au urmărit primele ediții cu multă curiozitate pentru a cunoaște noii concurenți, printre care se numără Mara Bănică și Serghei Mizil, Karmen Minune și Olga Barcari, Emil Rengle și logodnicul său, Joseph și Anda Adam, dar și Dan Alexa și Gabriel Tamaș. Aceștia din urmă au avut parte de o cazare cu „surprize”.

Cu ce probleme s-au confruntat Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express a fost filmat în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Multe locații s-au dovedit a fi destul de sărace, iar concurenții au fost nevoiți, de multe ori, să doarmă în condiții groaznice. Este și cazul echipe Dan Alexa – Gabi Tamaș. Ei au întâmpinat probleme încă din prima seară.

Cei doi sportivi s-au arătat foarte relaxați la începutul competiției. Atunci când au ajuns în orașul în care erau nevoiți să doarmă, Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au oprit mai întâi pentru a savura câte o bere. Aceștia au reușit să facă rost și de mâncare, după ce au complimentat-o pe vânzătoare.

Totul părea să meargă bine pentru ei, însă nu s-au așteptat să nimerească o cazare plină de probleme. Concurenții au găsit destul de repede un loc în care să doarmă, dar condițiile au lăsat de dorit. Nu au fost tocmai încântați de locuința peste care au dat. Primul inconvenient cu care s-au întâlnit a fost toaleta.

„Băi, până la glezne WC-ul. Nici fiică-mea nu încape pe el. Ceva ce foarte rar mai găsești. Foarte rea cazarea”, au mărturisit cei doi sportivi, dezamăgiți de condiții.

În timp ce încerca să intre în baie, Gabi Tamaș a dat peste altă problemă. Ușa s-a rupt, iar el nu a știut cum să reacționeze pe moment. Dan Alexa i-a sărit imediat în ajutor.

„Gabi Tamaș: S-a rupt ușa! Dan Alexa: Bă, ești nebun? Nu cred! Ce ai făcut? Gabi Tamaș: Cine? Eu? Dan Alexa: Nu, mama!”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

În cele din urmă, au reușit să fixeze ușa și au decis să se odihnească. Înainte de culcare, cei doi au mai schimbat câteva replici. Dan Alexa i-a spus colegului său: „Găbiță, hai să dormim că simt că mâine e groasă iar”.

Citește și: Nu mințea! Cât costă cele două valize cu care Anda Adam și Joseph au plecat la Asia Express