Nu mințea! Cât costă cele două valize cu care Anda Adam și Joseph au plecat la Asia Express

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au stârnit curiozitatea telespectatorilor Asia Express cu cele două valize ale sale. Artista s-a lăudat că sunt extrem de scumpe și chiar nu a mințit. Află, în articol, câți bani au dat cei doi concurenți pe acele geamantane!

Duminică, 7 septembrie 2025, a început sezonul 8 al emisiunii Asia Express, iar telespectatorii au urmărit prima ediție cu multă curiozitate pentru a cunoaște noii concurenți, printre care se numără Mara Bănică și Serghei Mizil, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Minune și Olga Barcari, Emil Rengle și logodnicul său, dar și Joseph și Anda Adam. Artista și soțul ei au reușit să atragă atenția.

Cât costă cele două valize cu care Anda Adam și Joseph au plecat la Asia Express

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express a fost filmat în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Multe locații s-au dovedit a fi destul de sărace, iar unii concurenți nu s-au ferit să își arate „bogăția”. Anda Adam a ținut să se laude cu valizele cu care ea și soțul ei au venit în cadrul emisiunii.

Cântăreața a precizat de mai multe ori că cele două geamantane sunt extrem de scumpe. Mai mult decât atât, la un moment dat, concurenta a declarat că ar putea cumpăra, cu banii plătiți pe valize, tot ce se găsea pe insula respectivă.

„El (n.r. Joseph) și cu ceilalți băieți trăgeau iar gențile alea foarte scumpe. Dacă stau să mă gândesc bine, la cât de scumpe sunt, dacă era să calculez, tot ce aveau ei pe insula aia costa cât valizele, fără lipsă de modestie. Le-am târât, tras, rupt. Aia e, noi le-am luat să fie set așa, frumoase, costă foarte mult”, a spus Anda Adam la Asia Express.

Într-adevăr, artista nu a mințit. Un astfel de model de geamantan chiar este foarte scump. Spre exemplu, pe un site celebru din România, o valiză precum cea a Andei Adam, de 81 de centimetri, poate fi achiziționată cu 2.684 de lei. Asta înseamnă că, pentru cele două genți, Anda Adam a scos din buzunar peste 5.000 de lei.

Compania care creează aceste geamantane a fost fondată în 1910, pe când călătoriile erau destinate doar celor privilegiați, care aveau mijloacele necesare să vadă lumea. Potrivit site-ului unde se găsește la vânzare acest model, în ultimii 100 de ani, brandul s-a focusat pe un proces continuu de îmbunătățire, ajungând să conducă industria valizelor.

