Serghei Mizil le-a dat ”rușine” lui Tamaș și Alexa! Câți bani a primit de la Antena 1, la Asia Express

Ediția de pe 16 septembrie a adus tensiuni uriașe între concurenții de la Asia Express. Proba pentru amuletă a pus la încercare nervii tuturor și a scos la iveală ambiții ascunse. Iar cel care a reușit să dea ”rușine” unor rivali puternici a fost nimeni altul decât Serghei Mizil. Iată ce s-a întâmplat!

Totul s-a întâmplat într-o probă de memorie pregătită de Irina Fodor. Concurenții au fost nevoiți să învețe dintr-o carte detalii despre cultura și istoria Asiei, apoi să răspundă întrebărilor prezentatoarei. Câștig de cauză au avut Mizil și Bănică, care nu doar că au primit amuleta de 1.000 de euro, dar și un avantaj important.

Serghei Mizil le-a dat ”rușine” lui Tamaș și Alexa

Pe lângă amuleta de 1.000 de euro, cei doi au primit și un avans foarte important de 10 minute la începerea probei.

„Astăzi, având în vedere că este o zi mai scurtă și nu mai avem chiar foarte multe de făcut, pot să vă dau un avans de 10 minute. Voi veți pleca cu 10 minute înaintea tuturor, iar apoi între celelalte echipe va fi o diferență de cinci minute”, le-a spus Irina Fodor.

Serghei Mizil a făcut spectacol la Asia Express și a reușit să-i lase în urmă pe rivalii săi din competiție. Alături de Mara Bănică, el a pus mâna pe amuleta de 1.000 de euro, lăsându-i cu buza umflată pe Dan Alexa și Alexandru Ion, care s-au mulțumit doar cu locul doi. A fost, practic, o ”rușine” pentru echipele care păreau favorite, dar care au ratat premiul chiar pe ultima sută de metri.

Pe locul doi au venit Dan Alexa și Alexandru Ion, vizibil dezamăgiți că au pierdut banii și avantajul din joc.

„Ne pare foarte rău că am pierdut amuleta, pentru că cred că am fost foarte aproape. A fost un concurs lung”, a declarat Alexa.

