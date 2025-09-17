Acasă » Știri » Anda Adam și Joseph, descalificați de la Asia Express? Gestul care a înfuriat-o pe Irina Fodor și i-a pus la punct la Antena 1

Anda Adam și Joseph, descalificați de la Asia Express? Gestul care a înfuriat-o pe Irina Fodor și i-a pus la punct la Antena 1

De: Irina Vlad 17/09/2025 | 07:46
Anda Adam și Joseph, descalificați de la Asia Express? Gestul care a înfuriat-o pe Irina Fodor și i-a pus la punct la Antena 1
Anda Adam și Joseph/ sursă foto: Antena 1
Anda Adam și Joseph Adam au fost la un pas de eliminare din Asia Express. În timpul unei probe, cuplul a dat peste cap toată echipa de filmare, iar Irina Fodor a fost nevoită să le reamintească regulile competiției. Iată ce s-a întâmplat. 

Spiritele se încing și mai tare la Asia Express. În ediția de marți, 16 septembrie, Anda Adam și Joseph Adam și-au făcut de cap și au ignorat regulile competiției. Cei doi au luat o pauză de masă, însă nu au ținut cont că echipa de producție a fost nevoită să își prelungească programul de lucru din această cauză.

Anda Adam și Joseph Adam, la un pas de eliminare din Asia Express?

După proba de amuletă de ieri, concurenții s-au pregătit pentru o nouă etapă pe traseul ”Drumul Eroilor”. Excepție de la regulă au făcut Anda Adam și Joseph, care au decis că merită să își ia o pauză de masă la un cunoscut fast food. În tot acest timp, echipa de producție nu a avut voie să filmeze în incinta localului, motiv pentru care a existat o decalare de program și un timp ”mort” în care a fost pauză de filmare.

Înainte de a pleca din nou pe traseu, Irina Fodor a fost nevoită să le atragă atenția celor doi și să le readucă aminte tuturor echipelor care este regulamentul competiției.

”Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma. (…) Se fac 30 de minute pauză de filmare. După ce voi vă găsiți cazare și se filmează, reporterii câteodata mai caută hotel pentru încă o oră”, a declarat Irina Fodor, la Asia Express.

În apărarea lor, Anda Adam și Joseph au recunoscut că nu au procedat corect, însă foamea și oboseala și-au spus cuvântul. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și au decis să treacă peste regulile concursului.

”Știam, am întrebat dacă putem pentru că nu am mâncat absolut nimic ieri. Având în vedere că nu ne-am găsit nici cazare, ca drept dovadă am dormit în sala de consiliu. (…) Ne-am dat seama că vom dormi în aer liber pe undeva, nu vom avea nici mic dejun pentru că am anticipat că unde vom dormi nu vom beneficia de nimic”, au declarat Anda Adam și Joseph Adam, la Asia Express.

