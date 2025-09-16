Acasă » Știri » Cum a reacționat Dan Alexa după ce el și Tamaș au fost luați cu mașina de poliția din Filipine

Cum a reacționat Dan Alexa după ce el și Tamaș au fost luați cu mașina de poliția din Filipine

De: Denisa Iordache 16/09/2025 | 17:41
Cum a reacționat Dan Alexa după ce el și Tamaș au fost luați cu mașina de poliția din Filipine
Gabi Tamaș și Dan (sursă - social media)

Asia Express continuă să livreze momente neașteptate, iar Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost din nou în centrul atenției. Cei doi foști fotbaliști, plecați în misiune spre un oraș din Filipine, au apelat la cea mai neobișnuită “mașină de ocazie”: o dubă de poliție.

Totul s-a întâmplat în etapa a doua din “Drumul Eroilor”. Alexa și Tamaș au terminat pe locul trei în cursa pentru imunitatea mare, câștigată de Emil Rengle și Alejandro. Însă adevărata aventură s-a produs la jocul de amuletă, unde echipele trebuiau să facă autostopul pentru a ajunge în Portul Pansol.

Dan Alexa și Tamaș, în mașina de poliție

În stilul său direct, Tamaș a văzut mașina de poliție și a mers glonț la agenți. El a încercat să îi convingă pe aceștia prin orice mijloc, așa că le-a promis că vor fi faimoși după ce le vor oferi acest ajutor.

“O să fiţi într-o mare emisiune. Ne duceţi? Vă rugăm?”.

După câteva secunde de tensiune, Alexa a oftat cu ușurare:

“Să dea Dumnezeu să mergem cu maşina de poliţie aşa”.

Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la moneda EURO
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la...
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă...

Doar că planul nu a mers ca pe roate. Polițiștii nu i-au lăsat chiar la destinație, iar cei doi s-au văzut obligați să continue cu autostopul. Spre norocul lor, oamenii legii i-au ajutat să oprească o altă mașină, care i-a dus în cele din urmă unde trebuiau.

Surpriza supremă? Tamaș și Alexa au ajuns înaintea Irinei Fodor, prezentatoarea emisiunii, care la rândul ei rămăsese blocată în trafic. Așadar, dacă în teren îi știm luptând pentru puncte și trofee, în Asia Express cei doi demonstrează că se descurcă la fel de bine și cu… poliția din Filipine.

CITEȘTE ȘI:

Situație neobișnuită la Asia Express! O echipă a ajuns înaintea Irinei Fodor la finalul cursei. Ce a urmat

Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman, după eliminarea de la Asia Express? S-au făcut de râs la Antena 1, dar s-au umplut și de euro

Tags:
Iți recomandăm
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Știri
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Știri
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit...
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la moneda EURO
Gandul.ro
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire...
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez
Digi24
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de...
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura...
Parteneri
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Click.ro
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat...
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat de la Beijing
Digi 24
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat...
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie
Digi24
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
kanald.ro
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
kfetele.ro
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
observatornews.ro
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul...
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate...
Documentul care îl incriminează pe Călin Georgescu. Rechizitoriul complet al procurorilor a fost publicat
Capital.ro
Documentul care îl incriminează pe Călin Georgescu. Rechizitoriul complet al procurorilor a fost publicat
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de minivacanțe, una de 7 zile!
Romania TV
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
De unde vin banii lui Călin Georgescu. ANAF a luat la control toată finanțarea: Am terminat și sesizat
Capital.ro
De unde vin banii lui Călin Georgescu. ANAF a luat la control toată finanțarea: Am...
Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului
evz.ro
Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
Gandul.ro
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri...
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
radioimpuls.ro
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00....
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o...
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Începe o nouă eră de la 16 septembrie 2025 pentru aceste 4 zodii. Berbecii sunt radicali!
Începe o nouă eră de la 16 septembrie 2025 pentru aceste 4 zodii. Berbecii sunt radicali!
Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală
Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală
Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut
Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut
Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! ...
Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! Se luptă pentru viaţă într-un spital din Turcia
Vezi toate știrile
×