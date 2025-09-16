Cum a reacționat Dan Alexa după ce el și Tamaș au fost luați cu mașina de poliția din Filipine

Asia Express continuă să livreze momente neașteptate, iar Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost din nou în centrul atenției. Cei doi foști fotbaliști, plecați în misiune spre un oraș din Filipine, au apelat la cea mai neobișnuită “mașină de ocazie”: o dubă de poliție.

Totul s-a întâmplat în etapa a doua din “Drumul Eroilor”. Alexa și Tamaș au terminat pe locul trei în cursa pentru imunitatea mare, câștigată de Emil Rengle și Alejandro. Însă adevărata aventură s-a produs la jocul de amuletă, unde echipele trebuiau să facă autostopul pentru a ajunge în Portul Pansol.

Dan Alexa și Tamaș, în mașina de poliție

În stilul său direct, Tamaș a văzut mașina de poliție și a mers glonț la agenți. El a încercat să îi convingă pe aceștia prin orice mijloc, așa că le-a promis că vor fi faimoși după ce le vor oferi acest ajutor.

“O să fiţi într-o mare emisiune. Ne duceţi? Vă rugăm?”.

După câteva secunde de tensiune, Alexa a oftat cu ușurare:

“Să dea Dumnezeu să mergem cu maşina de poliţie aşa”.

Doar că planul nu a mers ca pe roate. Polițiștii nu i-au lăsat chiar la destinație, iar cei doi s-au văzut obligați să continue cu autostopul. Spre norocul lor, oamenii legii i-au ajutat să oprească o altă mașină, care i-a dus în cele din urmă unde trebuiau.

Surpriza supremă? Tamaș și Alexa au ajuns înaintea Irinei Fodor, prezentatoarea emisiunii, care la rândul ei rămăsese blocată în trafic. Așadar, dacă în teren îi știm luptând pentru puncte și trofee, în Asia Express cei doi demonstrează că se descurcă la fel de bine și cu… poliția din Filipine.

