Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman, după eliminarea de la Asia Express? S-au făcut de râs la Antena 1, dar s-au umplut și de euro

Catinca și Calina au trăit una dintre cele mai intense aventuri ale vieții lor, în Asia Express, unde au experimentat viața cu doar un singur dolar în buzunar. Cele două au trecut prin momente dificile atunci când s-au străduit să facă față probelor, să își găsească transport, dar și cazare.

Mama și fiica au recunoscut că participarea în această competiție, le-a pus la încercare răbdarea, fiind foarte nemulțumite de condițiile dificile de care au avut parte, dar și de lipsa confortului. După ce Catinca și Calina au fost eliminate din competiție, întrebarea care stă pe buzele tuturor este simplă: Câți bani au primit Catinca și Calina pentru participarea la Asia Express 2025? Vezi în articol!

Câți bani au primit Calina și Catinca la Asia Express

Tensiunea a ajuns la cote maxime în prima cursă pentru ultima șansă din sezonul nou Asia Express-Drumul Eroilor. După numeroase probe solicitante, prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor a anunțat echipa eliminată, Catinca și Calina Dumitrescu. Cele două au renunțat chiar la ultima probă pe traseu, decizie care le-a grăbit plecarea din emisiune.

Conform surselor CANCAN.RO, fiecare concurent care participă la show este remunerat cu suma de 2.000 de euro pentru fiecare săptămână în care rezistă momentelor dificile, dar și probelor din competiție. În cazul Catincăi și al Calinei, eliminarea a venit după doar câteva zile, dar chiar și asa au încasat suma integrală. Cele două au stat doar o săptămână și au primit fiecare câte 2.000 de euro, un câștig destul de consistent după doar câteva zile petrecute în emisiune.

După ce a fost eliminată din competiție, atât sora Oanei Roman cât și Calina au făcut o serie de declarații in exclusivitate pentru CANCAN.RO. Catinca a mărturisit că lipsa somnului i-a pus capac și încă nu a revenit la starea sa inițială. Vezi interviul integral AICI.

Mama și fiica s-au plâns de condițiile în care au fost supuse în cadrul competiției, menționând că nu li s-au oferit dezinfectant, mănuși sau șervețele pentru a se curăța după probele la care au participat. Aceste lucruri au determinat-o pe Calina să aibă reproșuri la adresa producției și să critice dur anumite detalii legate de organizare.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în acea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina în cadrul emisiunii.

Catinca şi Calina rup TĂCEREA după ce au fost eliminate de la Asia Express 2025: “Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere”