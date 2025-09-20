Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: „Este așa o țață”

Se poate spune că participarea Andei Adam și a soțul ei, Joseph Adam, la Asia Express a stârnit numeroase controverse în spațiul public. Vigilenți și atenți la fiecare detaliu, cei mai critici dintre telespectatori au taxat-o aspru pe artistă. Aflată în fața multor provocări, aceasta și-a dat arama pe față.

Anda Adam și Joseph Adam, soțul ei, fac parte din cele 9 echipe de la Asia Express – Drumul Eroilor. Într-o aventură plină de provocări și suspans, participarea în show-ul de la Antena 1 a venit cu numeroase avantaje, dar și o serie de dezavantaje. Fanilor din fața micilor ecrane nu le-a scăpat nimic și au taxat fiecare abatere sau derapaj al artistei.

Anda Adam, făcută praf de fanii Asia Express

După ce în ediția de miercuri, 17 septembrie 2025, Anda Adam și Joseph Adam au fost la un pas de eliminare în cursa pentru ultima șansă (la care au participat alături Gabi Tamaș și Dan Alexa, actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica), cei doi au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, însă au fost salvați de la eliminare, insigna fiind verde.

Cei doi au continuat aventura pe Drumul Eroilor, însă vor pleca în etapa următoare cu un handicap. În tot acest timp, telespectatorii sunt cu ochii pe Anda Adam. Comentariile internauților nu au întârziat să apară. Confruntarea cea mare se dă acum pe rețelele de socializare. Cu fiecare episod difuzat de Antena 1, Anda Adam nu scapă de judecata fanilor. Cei mai mulți dintre ei îi critică atitudinea față de soțul ei, dar și comportamentul din timpul probelor tensionate din concurs.

”Păcat de omul ăsta. Este umil. În schimb, soția vieții are de învățat să se comporte și să vorbească mai puțin”. ”Ea și soțul Cleopatrei Stratan, ce mănâncă într-una. Prea lăudăroasă madam… Nu au avut bani de luna de miere? Că ne-a zăpăcit zicând asta.” ”Cât de calm este băiatul ăsta. Aș vrea să fie cu Raluca în echipă când se vor schimba partenerii.” ”Nu mi-am imaginat că doamna este o așa țață. Habar nu are să se comporte. Tot se laudă cu soțul și vorbește foarte mult.” ”Antipatică rău asta. Oare cum o suportă soțul?” ”Ești superbă, precum un Pește Fermecat.” ”Cea mai ofticată pereche. Ei se consideră mereu cei mai ghinioniști, cei mai neîndreptățiți.” ”Plini de voi, mai ales Anda Adam. Mai sunt și alții cu bani, puțină modestie nu strică, bleah.” ”Se dovedește din plin că ăia cu muschi au mai puțin creier. Ce șochează însă e că se transmite anapoda și la femei. Ferească Dumnezeu”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta după ce au fost salvați: „Mi-ar fi părut rău”

Anda Adam l-a scos la ”vânzare” Pe Joseph, la Asia Express. N-a stat pe gânduri