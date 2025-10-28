Cât a putut plăti un ieșean pentru o friptură, în parcul Copou. A dat 58 lei pe o porție de cartofi prăjiți!

Un ieșean a rămas fără cuvinte după ce a mers la evenimentul “Carul cu mici” din Parcul Expo Copou. Aceasta a plătit o sumă uriașă pentru o simplă masă. Cât a putut să scoată din buzunar pentru o friptură vedeți în rândurile de mai jos.

Surpriză neplăcută pentru un ieșean care a mers cu familia la un eveniment din oraș. În loc să se bucure de o masă simplă în aer liber, acesta a povestit cu groază cât a putut să plătească pentru mâncarea servită.

Cât a putut plăti un ieșean pentru o friptură, în parcul Copou

Evenimentul a fost prezentat ca o manifestare dedicată ieșenilor, însă prețurile afișate i-au făcut pe mulți să se simtă mai degrabă jecmăniți decât respectați. Acest eveniment trebuia să fie o ocazie de distracții pentru familii, însă mai mulți localnici s-au plâns că nu își mai permit să mănânce acolo.

Acesta a povestit cu groază că a scos din buzunar 58 de lei pentru o porție de cartofi prăjiți, 31 de lei pentru un gogoșar murat și 170 de lei pentru o porție de carne cu hamsii. Nota finală a fost de necrezut, iar bărbatul și-a exprimat indignarea în spațiul public.

„E NORMAL AȘA CEVA? Ce ar trebui făcut, pe viitor, să nu se mai întâmple?

Astăzi, în Parcul Expo la Carul cu Mici. Cum e posibil să fie ATÂT DE SCUMP!?

58 DE LEI – o porție de cartofi

31 lei – un gogoșar murat

1 portie de carne + hamsii = 170 lei

Mergi cu familia la un weekend, la evenimentele din orașul tău, unde ești jecmănit.

În numele ieșenilor ‘vă mulțumim’ – Carul cu Mici și organizatorilor ExpoTexStil

Mulțumim, Primăria Municipiului Iași, că aveti grija de noi să ne fie bine!”, a fost mesajul din mediul online.

