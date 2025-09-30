Acasă » Știri » NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ipotecar?”

NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ipotecar?”

De: Irina Vlad 30/09/2025 | 21:11
Nu mai este un secret faptul că turiștii care tranzitează aeroportul Henri Coandă (Otopeni) sunt șocați de prețurile uriașe pe care comercianții le practică la alimente sau băuturi. Recent, reacția lui Florin s-a viralizat pe o rețea de socializare atunci când a văzut cât costă o simplă felie de pizza. A crezut că nu vede bine și a întrebat vânzătoarea dacă nu este o glumă. 

Aeroportul Otopeni rămâne unul dintre cele mai controversate locuri din cauza prețurilor la alimente și băuturi. Turiștii români încă rămân uimiți atunci când văd cât costă o apă, un sendviș sau o felie de pizza. Recent, potrivit filmării încărcate de Florin pe o rețea de socializare, o felie de pizza cu prosciutto e formaggi costă 58 de lei. Crezând că este o eroare, românul a scos telefonul din buzunar și a înregistrat totul.

Cât costă o felie de pizza pe Aeroportul Otopeni din București

Făcând un mic calcul, dacă o felie de pizza (300 de grame) costă 58 de lei, o pizza întreagă (cu 8 felii) ar însemna că ajunge să coste 464 de lei. Florin a filmat întreaga scenă din aeroport, chiar și momentul în care a întrebat vânzătoarea restaurantului dacă întreaga pizza sau o singură felie costă 58 de lei.

”Sunt în București, pe aeroportul Otopeni și în spatele meu se vinde cea mai scumpă pizza din lume. Nu o să vă vină să credeți. Mă scuzați, o pizza costă 58 de lei? Doar o felie? Dumneavoastră glumiți, nu?

Doamne ferește, o felie de pizza 58 de lei, practic mai scumpă ca în Italia, mai scumpă ca peste tot. Cea mai scumpă pizza din lume este aici, în București”, a spus Florin pe TikTok.

Așa cum era de așteptat, imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar utilizatorii au reacționat într-un umăr impresionant. Românul a strâns peste 18.000 de aprecieri și aproape 3.000 de comentarii.

”Eu m-aș bucura să nu cumpere nimeni, să arunce tot ce produc și să fie doar pe pierdere”

”Una întreagă costă 110 euro”

”Oamenii sunt de vină pentru că plătesc. Doar în cazul în care leșin de foame și n-aș avea alternative aș da atâția bani pe ea”

”Merge și cu credit ipotecar?”

”Practic, cu toată pizza facem schimbul de ulei la mașină”

”Se vinde cu tot cu biletul de avion?”

”Cred că dacă mă agit puțin, cu 464 de lei plec la Milano, mănânc o pizza și mă și întorc acasă”

”O cumperi cu tot cu cuptor”

”Nu e posibil! În Italia o pizza întreagă costă 8 euro. Nu am cuvinte”

”Populația alimentează prețurile astea. Dacă lumea nu ar cumpăra, prețurile s-ar ajusta pt ca altfel dau faliment”

”Mai scumpă dacă o comanzi din Italia și o aștepți pe aeroport”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

 

