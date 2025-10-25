Anchetă la Spitalul Județean Ploiești! Un bărbat a intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă

Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost operat de urgență, după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanțe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti. În urma căzăturii, bătrânul a suferit mai multe traumatisme, iar starea lui s-a agravat imediat după incident și a intrat în comă.

Bărbatul fusese externat din secția Ortopedie și trebuia să ajungă Spitalul Municipal din Câmpina pentru tratamentul de recuperare. În momentul în care era transportat către autospecială, targa s-a dezechilibrat pe rampa de acces, iar bărbatul a căzut de pe ea.

Pacient scăpat de pe targă la Spitalul din Ploieşti

Bătrânul a fost preluat de medici și i s-a acordat primul ajutor, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din cuplă și neglijență în serviciu. Bărbatul a fost internat la Spitalul Judeţean, în secţia de neurochirurgie, unde a fost operat, iar acum se află la terapie intensivă. Medicii sunt rezervați în ceea ce îl privește pe bătrân, șansele de supraviețuire fiind minime.

Potrivit unor surse medicale, bătrânul de 85 de ani ar fi chiar tatăl managerului Spitalului Municipal Câmpina, notează Antena3CNN. Acesta a ajuns la unitatea medicală în urma unui accident rutier minor, unde a stat la secția de ortopedie. Bărbatul fusese externat și trebuia să ajungă Spitalul Municipal din Câmpina pentru tratamentul de recuperare.

Potrivit datelor furnizate de oficialii Poliţiei Prahova, incidentul a avut loc în 22 octombrie.

„Din verificările preliminare efectuate la faţa locului, a reieşit că un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport, în timpul manevrării acesteia de către un bărbat, pe rampa de acces a unităţii medicale. În urma incidentului, pacientul a suferit vătămări corporale, fiind internat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, şi neglijenţă în serviciu”, au declarat oficiali ai Poliţiei.

