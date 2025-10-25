Monica, o altă mamă care a născut la clinica unde Madălina a adus pe lume un copil și apoi a murit, a fost la un pas de tragedie: ”Eram în stare de șoc”

O altă tragedie a fost la un pas să se întâmple în clinica privată din Constanța, spitalul în care Mădălina, o polițistă în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața. Este vorba despre o mămică din București care ar fi putut să se stingă în același mod. Află în articol!

Mădălina s-a stins din viață pe data de 8 octombrie, după ce a ales să nască natural la Armonia Hospital, cu toate că medicii i-ar fi recomandat să nască prin cezariană. Recent, o altă mămică a evitat această tragedie în același spital.

O altă tragedie s-ar fi putut întâmpla în spitalul din Constanța

Femeia a povestit că a ales această clinică pentru că voia să nască în apă, dar experiența ei a fost una tulburătoare. Întâmplarea s-a petrecut în anul 2009, dar femeia își dorește acum să depună mărturie în procesele în care alte femei și-au pierdut viața după ce au apelat la serviciile acestui spital.

În noaptea în care trebuia să nască, femeia a rămas singură cu o asistentă, pentru că doctorul care ar fi trebui să se ocupe de ea dormea. Mai apoi, după ce l-a trezit și a născut, femeia a observat ceva dubios în legătură cu modul în care placenta i-a fost îndepărtată. După 5 zile de la naște, Monica a avut complicații și a ajuns de urgență la spital.

„Nu ştiu, ori a tras-o (n.r. placenta) şi au rămas bucăţi înăuntru, ori… ideea este că atunci când a scos-o, nu s-a uitat nicio clipă la ea (…) Am avut o sângerare puternică, foarte puternică. După o oră aproape îmi pierdeam cunoştinţa şi a fost chemată salvarea. Când a venit salvarea eram în stare de şoc. Mi s-a spus în spitalul de la Ploieşti că am avut mare noroc”, a declarat Monica.

Atunci a aflat Monica că placenta nu a fost eliminată în mod corespunzător. Femeia și-a dat seama că un miracol a salvat-o, dar momentele acelea o urmăresc și în prezent. Fiica ei are 16 ani în prezent, iar Monica se gândește că ar fi avut foarte mari șanse să nu fi fost alături de ea de-a lungul vieții.

CITEȘTE ȘI:

Au ieșit la iveală detalii de la spitalul din Constanța! Ce nereguli au descoperit anchetatorii în locul în care a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani

Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit după ce a născut: ”N-am mai gândit! Puneți-vă în situația mea”