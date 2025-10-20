Acasă » Știri » Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit după ce a născut: ”N-am mai gândit! Puneți-vă în situația mea”

Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit după ce a născut: ”N-am mai gândit! Puneți-vă în situația mea”

De: Mirela Loșniță 20/10/2025 | 12:17
Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit după ce a născut: ”N-am mai gândit! Puneți-vă în situația mea”

După moartea Mădălinei, tânăra în vârstă de 29 de ani, care a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța, au ieșit la iveală informații halucinante. A apărut documentul pe care soțul acesteia l-ar fi semnat în locul ei, refuzând histerectomia. 

Acuzațiile grave continuă, după moartea tinerei care și-a pierdut viața la o clinică privată din Constanța. A fost făcută publică foaia medicală pe care soțul Mădălinei ar fi semnat-o înainte ca ea să își piardă viața. În acel document medical pe care partenerul tineri l-ar fi semnat, este scrisă informația conform căreia, soțul tinerei refuză intervenția de histerectomie, în condițiile în care i-au fost aduse la cunoștință riscurile medicale, inclusiv cel al decesului.

Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei

Deși a fost vorba despre o decizie pe propria răspundere, o decizie de care viața tinerei de 29 de ani ar fi depins, soțul acesteia susține că ar fi pus să semneze în locul Mădălinei.

Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară până la -8 grade. Când vin ninsorile
Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”M-au pus să semnez o foaie A4, cum că noi ne asumăm să nu primim histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. Eu să scriu în numele dânsei, să semnez. În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnule doctor, nu am spus că nu vrem, domnule doctor, are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, că am mai vrea copii, dacă nu, nu riscăm viața ei. Nu, dar semnați ca să fie semnat și noi o rupem după aia. N-am mai gândit. Puneți-vă în situația mea”, a declarat soțul Mădălinei, conform jurnalistei Carla Cristina Tanasie.

Foaia pe care soțul Mădălinei ar fi semnat-o

După ce a suferit complicații grave la clinica privată din Constanța, Mădălina a fost transportată la un spital de stat, unde medicii s-au luptat din răsputeri pentru viața ei. Din păcate, aceștia au fost nevoiți să declare decesul. Aceasta a decedat la scurt timp după ce a adus pe lume un copil perfect sănătos.

La puțin timp după moartea acesteia, medicii de la spitalul privat au transmis un comunicat în care au mărturisit ordinea în care s-au petrecut evenimentele, înainte ca tânăra să își piardă viața. Mai mult decât atât, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica privată din Constanța, unde Mădălina a născut. S-ar fi găsit mai multe nereguli, iar clinica a fost amendată cu suma de 30.000 de lei.

”La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancțiune de 30.000 de lei, conform art. 33, lit. j), HG 857/2011”, a transmis Ministerul Sănătății.

Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean

Tags:
Iți recomandăm
Cutremur în Brăila! Seismul i-a băgat în sperieți pe locuitori: ”Zgomot puternic, ca de explozie”
Știri
Cutremur în Brăila! Seismul i-a băgat în sperieți pe locuitori: ”Zgomot puternic, ca de explozie”
Acest bărbat a mâncat 720 de ouă în 30 de zile. Când și-a făcut analizele, să cadă din picioare!
Știri
Acest bărbat a mâncat 720 de ouă în 30 de zile. Când și-a făcut analizele, să cadă din…
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară până la -8 grade. Când vin ninsorile
Gandul.ro
Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară...
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk
Adevarul
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită...
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
Digi24
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai...
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Parteneri
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Click.ro
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
A fost găsit sigiliul rupt de la blocul groazei. Locatarii acuză firma autorizată de ANRE că l-a rupt, după ce Distrigaz oprise gazul
Antena 3
A fost găsit sigiliul rupt de la blocul groazei. Locatarii acuză firma autorizată de ANRE...
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Digi 24
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că...
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul
Digi24
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul
TOP 30 cele mai ieftine mașini noi în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Promotor.ro
TOP 30 cele mai ieftine mașini noi în 2025: de la Dacia și Hyundai până...
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum au scăpat o femeie și bebelușul ei din explozia din Rahova
kanald.ro
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum au scăpat o femeie și bebelușul ei...
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
observatornews.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut Metaloglobus care are buget pe an cât am dat eu prima lui Tănase!”
Fanatik.ro
Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut...
Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei Nicolescu rupe tăcerea
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei Nicolescu rupe...
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România pentru costurile comune
Capital.ro
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România...
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
evz.ro
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
Gandul.ro
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de...
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
as.ro
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce...
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Nimic nu îi poate aduce copilul înapoi, dar Diana Cuciuc vrea dreptate. NU se va opri până nu află cine este VINOVAT de moartea fiicei sale:
radioimpuls.ro
Nimic nu îi poate aduce copilul înapoi, dar Diana Cuciuc vrea dreptate. NU se va...
“Război!” Gigi Becali a luat meciul înregistrat Dinamo – Rapid și l-a trimis pe MM Stoica în vestiarul FCSB cu el
Fanatik.ro
“Război!” Gigi Becali a luat meciul înregistrat Dinamo – Rapid și l-a trimis pe MM...
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care...
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cutremur în Brăila! Seismul i-a băgat în sperieți pe locuitori: ”Zgomot puternic, ca de explozie”
Cutremur în Brăila! Seismul i-a băgat în sperieți pe locuitori: ”Zgomot puternic, ca de explozie”
Acest bărbat a mâncat 720 de ouă în 30 de zile. Când și-a făcut analizele, să cadă din picioare!
Acest bărbat a mâncat 720 de ouă în 30 de zile. Când și-a făcut analizele, să cadă din picioare!
O influenceriță de doar 30 de ani a murit după ce a ales să nască acasă. Cum s-a produs tragedia: ...
O influenceriță de doar 30 de ani a murit după ce a ales să nască acasă. Cum s-a produs tragedia: ”Nu s-a mai putut face nimic”
Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas ...
Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas să fie închis! Ce a constatat Ministerul Sănătății în urma controalelor
BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații ...
BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aduc
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, ...
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Vezi toate știrile
×