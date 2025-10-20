Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit după ce a născut: ”N-am mai gândit! Puneți-vă în situația mea”

După moartea Mădălinei, tânăra în vârstă de 29 de ani, care a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța, au ieșit la iveală informații halucinante. A apărut documentul pe care soțul acesteia l-ar fi semnat în locul ei, refuzând histerectomia.

Acuzațiile grave continuă, după moartea tinerei care și-a pierdut viața la o clinică privată din Constanța. A fost făcută publică foaia medicală pe care soțul Mădălinei ar fi semnat-o înainte ca ea să își piardă viața. În acel document medical pe care partenerul tineri l-ar fi semnat, este scrisă informația conform căreia, soțul tinerei refuză intervenția de histerectomie, în condițiile în care i-au fost aduse la cunoștință riscurile medicale, inclusiv cel al decesului.

Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei

Deși a fost vorba despre o decizie pe propria răspundere, o decizie de care viața tinerei de 29 de ani ar fi depins, soțul acesteia susține că ar fi pus să semneze în locul Mădălinei.

”M-au pus să semnez o foaie A4, cum că noi ne asumăm să nu primim histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. Eu să scriu în numele dânsei, să semnez. În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnule doctor, nu am spus că nu vrem, domnule doctor, are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, că am mai vrea copii, dacă nu, nu riscăm viața ei. Nu, dar semnați ca să fie semnat și noi o rupem după aia. N-am mai gândit. Puneți-vă în situația mea”, a declarat soțul Mădălinei, conform jurnalistei Carla Cristina Tanasie.

După ce a suferit complicații grave la clinica privată din Constanța, Mădălina a fost transportată la un spital de stat, unde medicii s-au luptat din răsputeri pentru viața ei. Din păcate, aceștia au fost nevoiți să declare decesul. Aceasta a decedat la scurt timp după ce a adus pe lume un copil perfect sănătos.

La puțin timp după moartea acesteia, medicii de la spitalul privat au transmis un comunicat în care au mărturisit ordinea în care s-au petrecut evenimentele, înainte ca tânăra să își piardă viața. Mai mult decât atât, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica privată din Constanța, unde Mădălina a născut. S-ar fi găsit mai multe nereguli, iar clinica a fost amendată cu suma de 30.000 de lei.

”La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancțiune de 30.000 de lei, conform art. 33, lit. j), HG 857/2011”, a transmis Ministerul Sănătății.

Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean