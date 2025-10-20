Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas să fie închis! Ce a constatat Ministerul Sănătății în urma controalelor

Cazul Mădălinei, tânăra în vârstă de doar 29 de ani care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța, a cutremurat pe toată lumea. Femeia din Giurgiu s-a stins, în urma ei rămânând numeroase întrebări, iar ancheta este în plină desfășurare. Vina se aruncă dintr-o parte în altă, iar acum noi informații apar. În urma controalelor efectuate de Ministerul Sănătății, spitalul ar putea să fie închis.

Tragedia s-a petrecut miercuri, 8 octombrie, atunci când Mădălina a ales să nască pe cale naturală la clinica privată din Constanța. Ceea ce trebuia să fie o zi specială s-a transformat rapid într-un coșmar greu de imaginat, la finalul căruia Mădălina și-a pierdut viața. Acum se caută vinovații, însă responsabilitatea este aruncată dintr-o parte în alta.

Spitalul din Constanța, la un pas să fie închis

În urma celor întâmplate cu Mădălina, Ministerul Sănătății a dispus o serie de controale la clinica din Constanța, iar acum noi informații au ieșit la iveală. Se pare că au fost găsite nereguli grave, iar spitalul ar putea fi închis, așa cum s-a întâmplat cu centrul de arși de la Floreasca și secția ATI de la Iași.

În urma verificărilor s-a constatat că unitatea nu are secție ATI pentru cazuri complexe, dar cu toate acestea a primit undă verde pentru funcționare de la Direcția de Sănătate Publică Constanța. Deși clinica susține că există secția ATI, aceasta este una de nivel bazal și nu poate trata cazuri complexe. Mai mult, de șase ani nici măcar această terapie bazală cu dotare minimă nu a fost aprobată de Ministerul Sănătății.

Deși dotările erau insuficiente, clinica privat a internat și programat la naștere o gravidă cu risc maxim, care a murit la câteva ore după ce și-a adus pe lume copilul. Tânăra de 29 de ani avea o sarcină obținută prin fertilizare in vitro și trombofilie, așa că ar fi trebuit să nască într-o maternitate cu terapie intensivă complexă.

Inițial, în urma controlului Inspecției de Stat, clinica privată a fost sancționat pentru nerespectarea completă a procedurilor de autocontrol al infecțiilor nosocomiale. Echipele de control au analizat condițiile de igienă, modul de aplicare a protocoalelor medicale și calitatea serviciilor oferite pacienților, constatând că planul de supraveghere a infecțiilor nu era implementat integral. Astfel, clinica a primit o amendă.

Însă, ministerul Sănătății face acum un supracontrol după cele inițiale. Verificările sunt făcute de Inspecție Sanitară de Stat și Corpul de Control. Se cercetează dacă spitalul și-a depășit competența și cum a fost autorizat de DSP Constanța fără o secție ATI completă. În urma concluziilor, clinica privată din Constanța ar putea să fie închisă.

