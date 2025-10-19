Acasă » Știri » Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate

Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate

De: Mirela Loșniță 19/10/2025 | 19:00
Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate

Cazul Mădălinei, tânăra polițistă în vârstă de 29 de ani din Constanța, care a murit după ce a născut într-o clinică privată, la începutul lunii octombrie, a scos la iveală un alt caz halucinant, petrecut la aceeași clinică, în urmă cu opt ani.

Pe data de 24 ianuarie 2018, o altă femeie în vârstă de 35 de ani, pe nume Teodora Mocanu, a născut la aceeași clinică unde a decedat Mădălina, polițista de 29 de ani. Femeia a născut un copil sănătos, dar a suferit o hemoragie masivă. La acea vreme, aceeași clinică la care și-au pierdut viața cele două femei, purta alt nume.

Povestea Teodorei a murit la scurt timp după naștere

Teodora a fost transferată la Spitalul Județean din Constanța, dar a doua zi s-a stins din viață. Femeia de 35 de ani avea acasă un băiețel de 5 ani, iar pe cel de-al doilea a apucat să îl țină în brațe doar câteva minute.

„Avea doi copii. Pe unul nu a apucat să-l țină în brațe decât câteva minute. Mai sunt soțul, părinții. Sunt destule părți civile care au dreptul să fie despăgubite ca urmare a acestui grav incident medical”, a declarat Flavia Tutovanu, avocata familiei Mocanu, potrivit Hotnews.ro.

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

După aproape opt ani, familia Teodorei încă așteaptă și astăzi, o decizie clară în dosarul penal deschis la vremea respectivă. Potrivit acesteia, cazul încă se află în faza de administrare a probelor, iar doi medici, unul dintre ginecologii care au asistat-o la naștere și radiologul, cel care a monitorizat-o imagistic pe parcursul sarcinii, au calitatea de suspecți. După moartea Teodorei Mocanu, familia acesteia a depus o plângere penală, dar și una la Colegiul Medicilor, iar dosarul a rămas timp de patru ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

„Astfel, după 7 ani, Parchetul încă administrează probe. Mai precis, suntem în faza de expertiză medico-legală, raport care s-a dispus acum aproximativ 2 ani de zile, dar care nu este încă finalizat”, mai spune avocata Flavia Tutovanu.

Expertiza medico-legală a fost realizată de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, dar procesul a fost mult întârziat.

„Efectuarea expertizei a fost îngreunată de examenul histopatologic, a cărui efectuare a durat un an și jumătate, în ciuda solicitărilor noastre de urgentare. Acest lucru a fost motivat de lipsa infrastructurii și a personalului de specialitate insuficient din cadrul INML”, a mai spus ea.

Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă amintire”
Știri
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis / Reacțiile oficialilor francezi
Mediafax
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul...
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile...
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid
Mediafax
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul...
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Click.ro
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
Digi 24
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul....
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și...
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit în familia noastră, o rugăciune către Dumnezeu!
Capital.ro
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit...
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
Romania TV
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
Studiourile Buftea: istoria locului care a scris cinematografia românească
evz.ro
Studiourile Buftea: istoria locului care a scris cinematografia românească
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
Gandul.ro
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă...
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
as.ro
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce...
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut...
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri...
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney
Fanatik.ro
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până...
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ...
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă amintire”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Gabriela Firea, în culmea fericirii. A devenit bunică pentru prima oară
Gabriela Firea, în culmea fericirii. A devenit bunică pentru prima oară
Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, ...
Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, eram întins în pat și am…”
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează ...
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică”
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
Vezi toate știrile
×