Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate

Cazul Mădălinei, tânăra polițistă în vârstă de 29 de ani din Constanța, care a murit după ce a născut într-o clinică privată, la începutul lunii octombrie, a scos la iveală un alt caz halucinant, petrecut la aceeași clinică, în urmă cu opt ani.

Pe data de 24 ianuarie 2018, o altă femeie în vârstă de 35 de ani, pe nume Teodora Mocanu, a născut la aceeași clinică unde a decedat Mădălina, polițista de 29 de ani. Femeia a născut un copil sănătos, dar a suferit o hemoragie masivă. La acea vreme, aceeași clinică la care și-au pierdut viața cele două femei, purta alt nume.

Teodora a fost transferată la Spitalul Județean din Constanța, dar a doua zi s-a stins din viață. Femeia de 35 de ani avea acasă un băiețel de 5 ani, iar pe cel de-al doilea a apucat să îl țină în brațe doar câteva minute.

„Avea doi copii. Pe unul nu a apucat să-l țină în brațe decât câteva minute. Mai sunt soțul, părinții. Sunt destule părți civile care au dreptul să fie despăgubite ca urmare a acestui grav incident medical”, a declarat Flavia Tutovanu, avocata familiei Mocanu, potrivit Hotnews.ro.

După aproape opt ani, familia Teodorei încă așteaptă și astăzi, o decizie clară în dosarul penal deschis la vremea respectivă. Potrivit acesteia, cazul încă se află în faza de administrare a probelor, iar doi medici, unul dintre ginecologii care au asistat-o la naștere și radiologul, cel care a monitorizat-o imagistic pe parcursul sarcinii, au calitatea de suspecți. După moartea Teodorei Mocanu, familia acesteia a depus o plângere penală, dar și una la Colegiul Medicilor, iar dosarul a rămas timp de patru ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

„Astfel, după 7 ani, Parchetul încă administrează probe. Mai precis, suntem în faza de expertiză medico-legală, raport care s-a dispus acum aproximativ 2 ani de zile, dar care nu este încă finalizat”, mai spune avocata Flavia Tutovanu.

Expertiza medico-legală a fost realizată de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, dar procesul a fost mult întârziat.

„Efectuarea expertizei a fost îngreunată de examenul histopatologic, a cărui efectuare a durat un an și jumătate, în ciuda solicitărilor noastre de urgentare. Acest lucru a fost motivat de lipsa infrastructurii și a personalului de specialitate insuficient din cadrul INML”, a mai spus ea.

