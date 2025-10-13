Sancțiuni pentru clinica din Constanța, unde Mădălina a murit! Ce a decis Ministerul Sănătății

După ce Mădălina, o tânără mămică a murit la Clinica Privată Armonia din Constanța, după ce a născut un copil perfect sănătos, a declanșat o amplă anchetă și un val de reacții publice. În urma verificărilor efectuate de Ministerul Sănătății s-a decis sancționarea clinicii private.

Mădălina a murit la doar 29 de ani, imediat după ce a dat naștere unui băiețel sănătos și a fost transferată la Spitalul Județean din Constanța. Tragedia a ridicat numeroase semne de întrebare, iar primele clarificări au venit abia după ce reprezentanții Clinica Privată Armonia au transmis un punct de vedere oficial, însoțit de explicații privind funcționarea unității medicale.

În paralel, Ministerul Sănătății a făcut public raportul preliminar întocmit de Inspecția de Stat, în urma controalelor efectuate la spitalul unde Mădălina a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, însă, din nefericire, ea a murit la scurt timp după naștere.

Cu cât a fost sancționată clinica privată din Constanța

Verificările au confirmat că spitalul dispune de o secție ATI complet echipată, cu trei paturi, precum și de o autorizație de funcționare valabilă. Totuși, inspectorii au aplicat o amendă de 30.000 de lei, motivând că unitatea „nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale”.

În ceea ce privește cauzele medicale ale tragediei, raportul subliniază că „activitatea medicală sau alte elemente care țin strict de conduita terapeutică se vor pronunța reprezentanții Colegiului Medicilor din România”.

Ministerul Sănătății a anunțat, de asemenea, că ministrul Alexandru Rogobete a dispus declanșarea unor controale la nivel național pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

„Ținând cont de gravitatea situației și de importanța prevenirii unor astfel de cazuri, ministrul sănătății a dispus o acțiune de control tematic la nivel național, în toate unitățile private care desfășoară activități medicale în blocul operator, inclusiv în unitățile de transfuzie sangvină de la nivelul acestora. Suplimentar, inspectorii vor verifica respectarea ordinului MS 1500/2009 privind organizarea și funcționarea secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă”, se precizează în comunicatul oficial al instituției.

Potrivit concluziilor Inspecției de Stat, Clinica Privată Armonia a fost sancționat pentru nerespectarea completă a procedurilor de autocontrol al infecțiilor nosocomiale. Echipele de control au analizat condițiile de igienă, modul de aplicare a protocoalelor medicale și calitatea serviciilor oferite pacienților, constatând că planul de supraveghere a infecțiilor nu era implementat integral. Această deficiență a dus la aplicarea amenzii și la recomandarea unor măsuri suplimentare de verificare și conformare.

