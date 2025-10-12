Mădălina, tânăra care a murit după ce a născut într-un spital privat, a fost înmormântată cu onoruri militare. Zeci de oameni au plâns-o

Durere fără margini în familia Mădălinei, tânăra în vârstă de 29 de ani care a murit în Constanța, după ce a născut un băiețel sănătos. Astăzi, 12 octombrie, prietenii și familia au condus-o pe ultimul drum pe femeie.

Mădălina s-a stins din viață pe data de 8 octombrie, după ce a ales să nască natural la Armonia Hospital, cu toate că medicii i-ar fi recomandat să nască prin cezariană (VEZI AICI MOTIVUL PENTRU CARE A REFUZAT).

Mădălina a fost condusă pe ultimul drum

Imediat după naștere, tânăra a suferit niște complicații și a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța, acolo unde s-a stins.

Astăzi, toți cei care au iubit-o au venit pentru a-și lua adio de la ea. Mădălina era polițistă, așa că la înmormântare au avut loc onoruri militare. Imaginile durerii vorbesc de la sine: o mulțime de oameni îndurerați de o pierdere neașteptată și mult prea devreme venită.

Răspunsul dat de clinica privată

Armonia Hospital a răspuns printr-un comunicat oficial. Reprezentanții clinicii private din Constanța transmit că unitatea este autorizată, complet echipată și reînnoită în luna martie a acestui an.

De asemenea, în comunicat se precizează că intervenția chirurgicală de urgență a fost realizată de echipa medicală, mai apoi pacienta fiind transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru asistență multidisciplinară suplimentară.

„După intervenția chirurgicală efectuată în regim de urgență (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenție coordonată a mai multor specialități medicale în același timp. Susținem transparența și anchetele în desfășurare. Spitalul Armonia sprijină în totalitate verificările autorităților competente și colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz. Ne exprimăm compasiunea sinceră față de familia pacientei și asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acționat cu profesionalism și responsabilitate, în toate etapele intervenției.”, este o parte din comunicat.

