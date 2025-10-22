Au ieșit la iveală detalii de la spitalul din Constanța! Ce nereguli au descoperit anchetatorii în locul în care a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani

Cu puțin timp în urmă întreaga țară a fost zguduită de o veste șocantă. Mădălina, tânără de doar 29 de ani a murit la scurt timp după ce a născut. Imediat după incident inspectorii au descoperit probleme revoltătoare la spitalul privat din Constanța. Nimeni nu ar fi bănuit niciodată ce se ascunde în spatele unității medicale care este atât de promovată pe rețelele de socializare.

S-a descoperit că unitatea a figurat ca hotel timp de patru ani și în același timp deschidea ușa zecilor de paciente. În urma controalelor făcute de Inspecția Sanitară de Stat și de Corpul de Control al Ministrului Sănătății, au apărut mai multe suspiciuni legate de activitatea unității. Spitalul ar putea intra în sfera penală, existând posibile legături cu DSP Constanța.

Detalii grave despre moartea Mădălinei

Unitatea medicală funcționa ca spital încă din anul 2019, însă în acte lucrurile stăteau diferit. În actele Primăriei din Constanța locul figura ca hotel. În anul 2023 a fost făcută oficial schimbarea către statutul de spital. Au fost găsite nereguli grave, precum produce biocide expirate din anul 2024 și încă folosite până în prezent. Mai mult, angajații spitalului au păstrat sânge în frigidere casnice, fără a respecta condițiile impuse de siguranță.

Cu toate că aceste probleme existau de mai multă vreme, DSP Constanța a emis autorizația sanitară de funcționară, fără să verifice așa cum scrie în lege destinația reală a clădirii. S-au ridicat multe semne de întrebare asupra unor foști șefi ai DSP Constanța. Unul dintre ei a ajuns ulterior șef al Corpului de Control din Ministerul Sănătății.

Spitalul nu a fost pregătit să salveze viețile pacienților

Secția ATI nu a funcționat niciodată în standardele normale. Spitalul nu a obținut nici clasificarea minimă obligatorie încă din anul 2019 și nici măcar nu dispunea de dotările de bază. Cu toate acestea, atât pe site-ul unității, cât și pe rețelele de socializare, unitatea medicală se promovează drept un spațiu de vis pentru viitoarele mămici.

Ce au decis autoritățile

Ministerul Sănătății a anunțat oficial că va avea loc o conferința de presă în cursul zilei de astăzi începând cu ora 14:30. Rămâne de văzut dacă spitalul va fi închis în totalitate sau doar anumite secții ce aparțin acestuia.

