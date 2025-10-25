Vasile Ungureanu își ducea prietenul bolnav de cancer la tratament, când semiremorca unui TIR s-a răsturnat peste mașina în care se aflau. Cei doi au murit pe loc

Tragedie fără margini pentru două familii de români! Doi bărbați și-au pierdut viața într-un accident, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de semiremorca desprinsă de la un TIR încărcat cu pământ. Află în articol!

Cei doi bărbați erau din comuna Boroaia, județul Suceava. Este vorba despre doi suceveni în vârstă de 42, respectiv 39 de ani. Ungureanu Vasile era consilier AUR în Boroaia și prietenul său, Toma Vasile, era bolnav de cancer și se afla în timpul tratamentului cu citostatice.

Doi bărbați morți în accident

Potrivit ONREC, mașina în care cei doi se aflau a fost lovită de o semiremorcă care s-a desprins de la un TIR. La volanul autovehiculului de mare tonaj se afla un bărbat în vârstă de 54 de ani din județul Bistrița-Năsăud.

Conform primelor informații, acesta ar fi pierdut controlul direcției și s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă chiar atunci când cei doi bărbați se deplasau pe direcția opusă de mers, remorca lovindu-i din plin. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Impactul a fost atât de puternic încât echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Cei doi bărbați din Suceava au murit pe loc.

Organizația AUR Suceava a transmis un mesaj pentru fostul lor coleg și prietenul acestuia, morți în accident:

„Transmitem sincere condoleanțe familiilor colegului nostru și prietenului său. Este o pierdere uriașă pentru comunitatea din Boroaia și pentru toți cei care i-au cunoscut.”

Pe baza acestui accident a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru ca împrejurările exacte ale producerii accidentului să fie stabilite.

