Fosta avocată Vasilica Enache, spulberată în explozia din Rahova, a devenit peste noapte subiectul unor teorii șocante! Mulți au legat deflagrația de dosarele grele la care lucrase, inclusiv cel al Colectivului, însă realitatea, spun autoritățile, ține doar de o țeavă fisurată. Doar că, dincolo de anchete și zvonuri, Vasilica ascundea o altă rană, una pe care niciun procuror, sau un doctor, n-o putea rezolva: trădarea unei persoane dragi!

Puține date se cunosc despre viața personală a fostei avocate Vasilica Enache, pentru că singurătatea i-a fost prietenă până în ultima clipă a vieții. Apartamentul ei, de la etajul 5, în blocul groazei, a sărit efectiv în aer, la fel și ea, martorii fiind șocați de detaliile care au apărut în urma deflagrației. Probabil că prietenii și familia acesteia sunt încă în stare de șoc.

Dacă despre activitatea ei ca avocat s-a discutat mult și s-au lansat fel și fel de ipoteze, nu la fel se poate spune despre viața ei personală.

A fost, până într-o perioadă, o persoană activă pe platformele de socializare, și mesajele ei publicate acolo, sau pozele, au rămas singurele dovezi că viața ei a fost și cu bune, și cu rele, dar niciodată nu și-a pierdut zâmbetul de pe buze.

Vasilica Enache: ” Rămâne experiența de viață și durerea în suflet”

Cel puțin în poze, pentru că sufletul ei a fost încărcat și de amărciune. Probabil că una dintre cele mai mari a venit chiar din partea unui om pe care l-a iubit foarte mult, după cum a lăsat să se înțeleagă.

”A fost frumos, dar nimic din ce-i frumos nu rezistă când un partener nu se implică în familie. Unii iubesc mai mult banii și numai banii. Rămâne experiența de viață și durerea în suflet”, scria Vasilica Enache, într-o postare mai veche pe Facebook.

Potrivit surselor CANCAN.RO, fosta avocată a divorțat la scurt timp după ce s-a căsătorit, în 2015, iar motivele, se pare, le-a recunoscut chiar ea în acel mesaj dureros. Până atunci, potrivit apropiaților, viața ei sentimentală a fost mai mereu una complicată, însă trăgea speranțe că-și va găsi, totuși, jumătatea, cândva.

Cei care îi aduceau alinare sufletească erau nepoții ei, însă pe care îi vedea destul de rar, pentru că nu locuiau în România.

