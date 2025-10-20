O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache

Pe social media au apărut multe speculații cu privire la o legătură între avocata Vasilica Enache, proprietara apartamentului în care a avut loc catastrofala explozie din Rahova, și motivul deflgrației. Deși primele ipoteze indică o scurgere de gaze la subsol, momentan nu se exclude, probabil, nicio pistă. Cert este că abia după câteva zile de la momentul tragediei s-a aflat și cine sunt victimele, iar CANCAN.RO a descoperit că în imobil, lângă apartamentul avocatei, locuia și o milionară în euro!

Explozia devastatoare din cartierul Rahova continuă să ridice întrebări și să scoată la iveală detalii surprinzătoare despre locatarii blocului transformat într-un infern. Una dintre vecinele avocatei Vasilica Enache (femeia care și-a pierdut viața în deflagrație) este Cristina Anca Macovei, administrator și asociat unic al firmei Star Alliance Logistics SRL (cu sediul social pe Strada Vicina, Nr. 1, Bloc 32, Sc. 2, Et. 5, Ap. 86) — o companie cu rulaj de peste 6,4 milioane de lei și un profit net consistent, de peste 600.000 de lei în 2024.

În timp ce blocul din strada Vicina nr. 1, unde s-a produs tragedia, a fost aproape pulverizat de forța exploziei, în același imobil, chiar la etajul 5, își avea sediul și compania Cristinei Macovei. Aceasta figurează în acte cu domiciliul fiscal și sediul social exact lângă apartamentul avocatei Vasilica Enache (nr. 88) – locul în care se presupune că s-a produs de fapt deflagrația.

Firma femeii de afaceri funcționează de peste 16 ani, cu activități în domeniul transporturilor și logisticii.

O adevărată „multinațională de apartament”, care, potrivit datelor oficiale, a reușit performanțe financiare demne de invidiat în 2004! O cifră de afaceri: 1,3 milioane de euro și un singur angajat!

Care este starea victimelor exploziei din Rahova

Potrivit ultimelor actualizări, trei dintre persoanele internate la Spitalul Floreasca, victime ale exploziei din Rahova, sunt în stare stabilă, după ce două dintre ele au fost operate. Un alt bărbat, aflat în stare mai gravă, cu arsuri mari pe suprafața corpului, a fost transferat la un spital din Austria.

Unul dintre adolescenții internați la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, o fată de 17 ani, este în stare gravă, dar stabilă, după ce a suferit o operație chirurgicală.

În urma exploziei, alte trei femei, printre care și o gravidă, au murit în urma deflagrației.

CITEȘTE ȘI: Ce a apărut într-un copac de lângă blocul groazei din Rahova? Trecătorii au fost uimiți

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.