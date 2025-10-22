Răstunare de situație în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii exclud ipoteza robinetului defect

Autoritățile sunt în alertă, după ce au luat în calcul o nouă ipoteză în cazul exploziei din cartierul Rahova. Se pare că nu ar fi fost vorba doar despre un robinet deschis din neglijență, ci despre ceva mult mai grav. ANAF a descoperit nereguli și în cazul firmei particulare recomandată de Distrigaz.
Au trecut 6 zile de la explozia blocului de locințe din Rahova. Alarma a fost dată în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, când un imobil de 8 etaje a fost zguduit de suflul unei explozii puternice. Două etaje au fost complet distruse, iar alte sute de locuințe au fost avariate. Trei persoane au murit, printre care și o tânără gravidă în 6 luni, iar alte 20 au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Toți locatarii din bloc au fost evacuați, iar acum autoritățile încearcă să descopere cauza care a dus la deflagrație. Deși inițial s-a speculat faptul că nenorocirea ar fi avut loc din cauza ruperii sigiliului și deschiderea robinetului de gaze din bloc, experizele efectuate la fața locului arată că de vină ar fi o conductă de gaze defectă.
Mai exact, gazul s-a fi scurs printru-un manșon defect în pământ. De acolo s-ar fi infiltrat într-un canal dezafectat al companiei Radet – care ar avea traseul pe sub bloc, astfel ar fi ajuns la conducta de ventilație ce ar fi urcat gazele în bloc. Deflagrația s-ar fi produs între etajele 5 și 6.
În timp ce anchetatorii și experții tehnici urmează să stabilească ce s-a întâmplat și cine este responsabil pentru tragedia din Rahova, aproximativ 500 de familii riscă să rămână fără locuință. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că accesul locatarilor în clădire va fi permis abia după consolidarea blocului.
”După finalizarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, Primăria Municipiului Bucureşti a fost mandatată pentru a pune în siguranţă întreaga zonă. Maşinile avariate le-am relocat în autobazele STB.
Începem curăţarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte şi, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetăţenii înapoi în ele. E vorba de celelalte patru scări. Totul se va desfăşura de către o echipă profesionistă, cu oameni acreditaţi care fac astfel de intervenţii – demolări şi punere în siguranţă.
Ca să nu se mai întâmple o nenorocire în acea zonă, imobilul trebuie pus în siguranţă. Acest lucru se va face de către PMB, cu o firmă acreditată, chiar în această săptămână, dacă ancheta ne permite să intrăm”, a declarat Bujduveanu, pentru Digi24.
