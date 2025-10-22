Răstunare de situație în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii exclud ipoteza robinetului defect

Autoritățile sunt în alertă, după ce au luat în calcul o nouă ipoteză în cazul exploziei din cartierul Rahova. Se pare că nu ar fi fost vorba doar despre un robinet deschis din neglijență, ci despre ceva mult mai grav. ANAF a descoperit nereguli și în cazul firmei particulare recomandată de Distrigaz.

Au trecut 6 zile de la explozia blocului de locințe din Rahova. Alarma a fost dată în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, când un imobil de 8 etaje a fost zguduit de suflul unei explozii puternice. Două etaje au fost complet distruse, iar alte sute de locuințe au fost avariate. Trei persoane au murit, printre care și o tânără gravidă în 6 luni, iar alte 20 au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Răstunare de situație în cazul exploziei din Rahova

Toți locatarii din bloc au fost evacuați, iar acum autoritățile încearcă să descopere cauza care a dus la deflagrație. Deși inițial s-a speculat faptul că nenorocirea ar fi avut loc din cauza ruperii sigiliului și deschiderea robinetului de gaze din bloc, experizele efectuate la fața locului arată că de vină ar fi o conductă de gaze defectă.

Mai exact, gazul s-a fi scurs printru-un manșon defect în pământ. De acolo s-ar fi infiltrat într-un canal dezafectat al companiei Radet – care ar avea traseul pe sub bloc, astfel ar fi ajuns la conducta de ventilație ce ar fi urcat gazele în bloc. Deflagrația s-ar fi produs între etajele 5 și 6.

În timp ce anchetatorii și experții tehnici urmează să stabilească ce s-a întâmplat și cine este responsabil pentru tragedia din Rahova, aproximativ 500 de familii riscă să rămână fără locuință. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că accesul locatarilor în clădire va fi permis abia după consolidarea blocului.

”După finalizarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, Primăria Municipiului Bucureşti a fost mandatată pentru a pune în siguranţă întreaga zonă. Maşinile avariate le-am relocat în autobazele STB. Începem curăţarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte şi, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetăţenii înapoi în ele. E vorba de celelalte patru scări. Totul se va desfăşura de către o echipă profesionistă, cu oameni acreditaţi care fac astfel de intervenţii – demolări şi punere în siguranţă. Ca să nu se mai întâmple o nenorocire în acea zonă, imobilul trebuie pus în siguranţă. Acest lucru se va face de către PMB, cu o firmă acreditată, chiar în această săptămână, dacă ancheta ne permite să intrăm”, a declarat Bujduveanu, pentru Digi24.

