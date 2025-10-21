Mirela mai putea fi salvată? Trupul tinerei a fost scos abia după 10 ore: ”N-au avut utilaje”

Oana, mama tinerei ucise în explozia din Rahova, a făcut mărturisiri cutremurătoare despre ziua fatidică. Trupul neînsuflețit al Mirelei a fost scos abia după 10 ore de sub dărâmături, deși fratele ei anunțase autoritățile imediat după tragedie în ce apartament se afla sora lui. Femeia a povestit ce i-au spus echipele de salvare, dar și cum a aflat că fiica ei s-a stins din viață.

Vineri, 17 octombrie 2025, a fost o zi neagră pentru locatarii unui bloc din cartierul Rahova, după ce o explozie puternică le-a furat liniștea, provocând moartea a trei persoane și rănirea gravă a altor douăzeci. Printre persoanele care și-au pierdut viața în urma tragediei se numără și Mirela, o tânără de 24 de ani care a era însărcinată.

Ce mărturisiri a făcut mama Mirelei, tânăra ucisă în explozia din Rahova

Mirela se afla acasă cu fratele ei, Răzvan, atunci când s-a produs nenorocirea. Băiatul de 17 ani a fost rănit și transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. Totuși, acesta a apucat să le spună echipelor de salvare unde se află sora lui.

Mama tinerei a mărturisit că fiica a fost scoasă de sub dărâmături după aproape 10 ore de la producerea exploziei. Inițial, autoritățile i-au comunicat că nu au utilajele necesare pentru a recupera trupul neînsuflețit, ținând cont că se afla sub o placă de 5 tone.

„Au fost anunțați din primul moment pentru că fratele ei este băiețelul care a fost la Grigore cu fractură de claviculă. A spus foarte clar că sora lui este sus și că este la apartamentul 93 și că este gravidă. Nu au avut utilaje (n.r. să o scoată mai devreme). Nu mi-au spus, m-au chinuit așa, de la aproape 10 dimineața până la 14. La 14 mi-au spus că o resuscitează. Deci, mi-au mai dat un șoc, după care mi-au spus că nu mai este, dar tot nu mi-au spus dacă o scos-o. Când am ajuns undeva în zona liceului, acolo, un medic psihiatru sau un psiholog mi-a explicat amănunt cu amănunt. Exact așa mi s-a spus: ‘Este o placă de 5 tone peste ea și că se face tot ce se poate posibil omenesc să o scoată’. Știu că au scos-o la ora 19, cred. Am înțeles de la ei că a murit pe loc”, a mărturisit mama Mirelei la Antena Stars.

Între timp, fratele Mirelei a fost externat din spital. Răzvan se afla chiar lângă sora lui atunci când s-a produs explozia. Acesta a povestit familiei totul despre momentele terifiante prin care a trecut.

„Băiatul… ce să ne spună: «Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia». Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer. Cum «în aer», nu știu să vă spun mai multe”, a mai spus mama tinerei ucise.

