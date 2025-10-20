Acasă » Știri » Unul dintre supraviețuitorii exploziei din Rahova face dezvăluiri tulburătoare: ”Am crezut că e război!”

20/10/2025 | 16:41
Au trecut 4 zile de la nenorocirea din Rahova. Un bloc de locuințe a fost distrus din cauza exploziei care a curmat trei vieți. Unul dintre supraviețuitori își aduce aminte cu groază de clipele în care apartamentul său a fost zguduit de suflul deflagrației. A dormit trei zile în mașină, iar acum este decis să dea autoritățile în judecată.

Vineri, 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, sectorul 5 din București – vezi AICI VIDEO. Două etaje au fost complet distruse, iar alte locuințe au fost grav avariate din cauza suflului puternic al deflagrației. Trei oameni au murit, printre care și o tânără de 24 de ani gravidă în 6 luni, iar alte 20 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nu doar persoanele din bloc au fost afectate de explozie. Unul din supravițuitori – care locuiește la scara doi a blocului afectat – a povestit că în momentul exploziei s-a speriat atât de tare încât a ieșit în stradă în pijamale. Abia când a ajuns în fața blocului a realizat gravitatea situației.

„Ce să trăiesc?!? Şocul… un şoc, deci, nu ştiam pe unde să fug. Am ieşit, sunt singurul din faţa blocului care eram în pijamale. Am ieşit în pijamale, nu ştiam unde să fug, ce se întâmplă. Eu am crezut că e război, vreţi să vă mint?!? La cum s-a simţit şi cum m-a aruncat pe mine, direct în calorifer: cu coasta şi cu toate alea. Credeţi-mă, eu am crezut că e război. Deci, eu am ieşit de acolo şi am zis: «E război»”, a declarat bărbatul.

Supraviețuitorul tragediei din Rahova își aduce aminte că suflul exploziei a fost atât de puternic încât a fost aruncat în unul dintre caloriferele din locuința sa. Bărbatul s-a lovit puternic la cap, a fost transportat la spital, însă acesta susține că medicii l-au tratat superficial.

Mai mult de atât, bărbatul susține că a dormit trei zile în mașină și că nu ar fi primit niciun fel de ajutor din partea autorităților. După multe insistențe și rugăminți, bărbatul abia a fost lăsat să intre în apartament – de unde a reușit să își ia câteva haine, o geacă și adidași. Potrivit declarațiilor sale, tânărul este hotărât să dea în judecată autoritățile.

”N-am apucat să iau nimic pe mine, m-am rugat ulterior de pompieri, de cineva, ca să mă bage în casă ca să îmi iau un trening pe mine. Mi-am luat un trening, o geacă, adidași și am stat trei zile așa îmbrăcat. Nu a venit nimeni, nu ne-a ajutat nimeni, e o lipsă totală de respect față de noi, de victime.

La spital, când a auzit că sunt de la explozie, am fost tratat… stătea cu mâinile în şolduri, se uita la mine: «Ce ai păţit?». Uitaţi, asta asta, dar mă luau la mişto, «Vorbiţi prea mult» şi tot timpul încerca să-mi închidă gura. Nu mi s-au făcut toate analizele, am cerut să mi se facă investigaţii la cap, pentru că m-am lovit şi la cap, am cerut la umăr, am cerut la picior. Mi-a făcut doar la coaste, mi-a trecut nişte lezini foarte mici, mi-a dat o rețetă.

Două zile am dormit în mașină. Și am martori că am dormit la piață, în mașină. Nu am primit ajutor de la absolut nimeni. O să-i dăm în judecată, domne!”, a spus bărbatul pentru Antena3.

