De: Keva Iosif 20/10/2025 | 15:40
Firma acuzată că a rupt sigiliul în blocul groazei, din Rahova, are sediu în ”ascunzătoarea evazioniștilor”. Detalii de ultimă oră! | EXCLUSIV
În urma unui război al declarațiilor între locatarii blocului în care a avut loc explozia din Rahova și firma privată care a negat că ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz, ca urmare a unei plângeri cu privire la scurgerea de gaze, a ieșit la iveală un contract între părți, care ar putea arunca în aer și ancheta în acest caz. Mai mult decât atât, lucrurile par să se complice și mai mult!  CANCAN.RO a aflat detalii extrem de importante despre firma privată  care constituie un important pion în acest caz!

AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L., firma care apare în contractul de verificare a instalației de gaze din blocul care a explodat în Rahova, pare desprinsă dintr-un scenariu de film cu evazioniști!

Compania, administrată de Nițulescu Mircea Alexandru, are sediul pe Strada Argentina nr. 25, Sector 1 — o adresă devenită deja celebră printre contabili și probabil anchetatori, pentru că acolo sunt înregistrate… aproape 500 de firme! Iar dacă tragem un pic cortina, aflăm că locul e cunoscut drept „cartierul general al firmelor-fantomă”, unde afacerile există doar pe hârtie și administratorii… mai mult prin Bulgaria.

Singura firmă care chiar își desfășoară activitatea aici nu e înregistrată aici, ci în Bulgaria”, declarat pentru Antena 3, în luna iunie, proprietarul uneia dintre vilele unde funcționează, cel puțin pe acte, nu mai puțin de 1.800 de firme!

Deși are doar 3 angajați, AMPROPERTYCONSTRUCT se laudă cu o listă de activități care ar pune în umbră un combinat industrial: de la demolări, tâmplărie, zugrăveli, montări de geamuri, până la testări și analize tehnice. Practic, o companie „bună la toate”, dar cu rezultate modeste.

În 2024, a raportat o cifră de afaceri de 642.502 RON, în scădere față de anul anterior, în timp ce cheltuielile au crescut spectaculos la 720.478 RON, ceea ce a dus la o pierdere de 83.528 RON. Paradoxal, deși în documente pare activă, anul trecut nu a raportat niciun profit real!

Antena 3 a publicat astăzi, în exclusivitate, contractul încheiat între asociația de locatari a blocului din Rahova și AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L. pentru verificarea instalației de gaze. Deși reprezentanții firmei neagă semnarea documentului, în contract scrie negru pe alb: obiectul îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”, iar valoarea lucrării — 2.970 de lei.

Detaliul care ridică semne serioase de întrebare? Contractul a fost semnat pe 16 octombrie 2025, cu doar o zi înainte de explozie.

Coincidență sau noroc prost? Cert e că AMPROPERTYCONSTRUCT, „firma de testări tehnice” cu sediu social într-o vilă plină de firme-fantomă, a ajuns peste noapte în centrul celui mai grav incident urban din București. Iar bilanțul, din păcate, nu e doar financiar…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

