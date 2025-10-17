Blocul în care a avut loc expozia din Sectorul 5, un real pericol: clădirea se poate prăbuși! Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați”

Cartierul Rahova din sectorul 5 al Capitalei s-a transformat, vineri dimineață, într-un adevărat epicentru al dezastrului, după ce o explozie extrem de puternică a distrus parțial un bloc de locuințe cu opt etaje. Explozia a zguduit clădirea din temelii, provocând prăbușirea a două etaje și transformând imobilul într-o structură instabilă, aflată acum în pericol iminent de colaps. Iată ce a transmis Raed Arafat!

Autoritățile au intervenit imediat, evacuând toți locatarii și izolând complet zona. În interior au rămas doar echipele de pompieri specializați în căutare-salvare, care continuă să verifice etajele inferioare, acolo unde se presupune că s-a produs explozia. Scopul lor este acela de a se asigura că nu există victime prinse sub dărâmături. În jurul blocului, atmosfera este una tensionată: sirene, praf, zgomot de aparatură de intervenție și oameni care privesc neputincioși spre locuințele lor distruse.

Ce a transmis Raed Arafat despre explozia din Sectorul 5

Imobilul a fost declarat cu risc major de prăbușire. Specialiștii în construcții prezenți la fața locului evaluează structura grav afectată, care prezintă fisuri adânci și zone surpate. Accesul în interior a fost complet interzis, iar locatarii nu au voie să intre nici măcar pentru a-și recupera actele sau bunurile personale, din cauza pericolului uriaș pe care îl reprezintă clădirea.

„Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet”, a spus Raed Arafat într-o declarație de la locul exploziei.

Explozia, produsă în primele ore ale dimineții, a distrus aproape complet două etaje ale blocului, iar unda de șoc a afectat și restul construcției. Fațada este spulberată, ferestrele au dispărut, iar bucăți din pereți și mobilier sunt împrăștiate pe trotuare și carosabil. Pe lângă clădire, au fost avariate și mai multe autoturisme parcate în apropiere, lovite de resturi de beton și sticlă.

„Doar operațiunea de căutare continuă în bloc. Nu se poate intra pentru acte și alte bagaje. Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc”, a mai spus și coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Bilanțul este unul tragic. Trei persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin șaptesprezece au fost rănite, fiind transportate la mai multe spitale din București. O persoană care a murit, în vârstă de 24 de ani, ar fi fost gravidă. Unele dintre victime au suferit arsuri severe, altele traumatisme provocate de prăbușirea elementelor de construcție.

EXPLOZIE LA UN BLOC DIN SECTORUL 5 AL CAPITALEI! S-A ACTIVAT PLANUL ROȘU DE INTERVENȚIE

BILANȚUL VICTIMELOR EXPOZIEI DIN SECTORUL 5 AL CAPITALEI A CRESCUT. CÂTE PERSOANE AU NEVOIE DE ÎNGRIJIRI. INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ