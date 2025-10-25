Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei

Bianka și Toni, doi tineri în vârstă de 20 de ani din Harghita au fost găsiți fără viață într-o mașină, după ce au fost dați dispăruți zile în șir. Aceștia prezentau răni, iar anchetatorii au făcut publice primele detalii legate de rezultatele necropsiei.

Potrivit expertizei medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, iar tânăra avea o rană asemănătoare, produsă posibil prin acelaşi mecanism, în zona pieptului. Aceștia prezentau modificări specifice de descompunere, semn că moartea s-a produs cu mai multe zile în urmă.

Primele rezultate ale necropsiei

Poliția Județeană Harghita a transmis că moartea celor doi tineri de 20 de ani, s-a produs în urmă cu câteva zile înainte ca trupurile lor să fie găsite, mai exact pe data de 20 octombrie 2025.

„În urma concluziilor preliminare rezultate în urma efectuării necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025”, a precizat instituția.

Mai mult decât atât, rezultatele medico-legale a confirmat și faptul că rănile descoperite pe trupurile celor doi au fost provocate de o armă de timp dispozitiv de asomare. De asemenea, anchetatorii sunt de părere că aceste răni au fost provocate de cei doi tineri.

„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de violență în familie, raportat la infracțiunea de omor”, au transmis oamenii legii.

Bianka și Tony, ambii din judeţul Bacău, au fost găsiţi morţi într-o maşină aflată în zona Lacului Frumoasa. Mama tinerei este devastată și a publicat un mesaj cutremurător în mediul online. Femeia este dărâmată de durere după ce fiica sa a fost găsită fără suflare.

„Durerea este un semn că te-am iubit cu adevărat. Vom trăi cu tine și vom păstra vie amintirea ta, draga mea fiică”, a fost mesajul transmis de mama Biankăi.

