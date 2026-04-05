Diana Lupescu, despre marele actor, amintiri cu maestrul Amza Pellea: ”I-am ținut sicriul pe umeri”

De: Denisa Crăciun 05/04/2026 | 15:23
Actrița Diana Lupescu a fost cursanta cunoscutului actor Amza Pellea. Ea a vorbit despre perioada studenției și despre cum a fost profesorul ei de actorie. Dacă până acum nu a făcut declarații amănunțite despre perioada tinereții, acum, Diana Lupescu, povestește cu nostalgie despre marele profesor.

Invitată în cadrul unui podcast, îndrăgita actriță Diana Lupescu a povestit despre iubitul actor Amza Pellea. Acesta i-a fost profesor în timpul facultății și a învățat foarte multe de la el. Ea are un respect incredibil față de fostul ei îndrumător și își amintește cu nostalgie, cu drag de el și de acea perioadă.

Celebra actriță a fost invitată de curând, în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Ea a povestit despre teatru, tinerețe și despre amintirile pe care le are cu Amza Pellea, care i-a fost și profesor. Întrebată cum a fost maestrul ca profesor, artista a declarat că își amintește că era foarte cald și apropiat de fiecare student în parte. Ea a mărturisit că actorul fuma foarte mult la acea vreme, în jur de două pachete pe zi. În plus, a povestit că l-a sfătuit pe îndrumătorul ei să nu mai fumeze, însă nu a avut nicio șansă să o asculte.

De asemenea, Diana și-a amintit cu drag despre un moment impresionant. Ea a povestit că, actorul i-a chemat pe toți studenții săi la el acasă și asta pentru că fata sa, Oana Pellea își dorea să dea admitere la aceeași universitate doarece voia să devină actriță, ceea ce a și reușit să ajungă. Cu toate acestea, invitata podcastului a recunoscut că tatăl Oanei nu își dorea ca fiica sa să meargă pe același drum.

Pe lângă momentele frumoase pe care le-a avut cu Amza Pellea, Diana Lupescu a vorbit și despre ultima sa întâlnire cu acesta. Amza Pellea s-a stins din viață în anul 1983, iar atunci l-a văzut pentru ultima dată. Trupul său neînsuflețit a fost dus la Teatrul Bulandra, iar acolo, marea actriță, a explicat că i-a ținut sicriul pe umeri. Totodată, ea a menționat că a fost un moment foarte dificil pentru ea și că s-a simțit foarte tristă după pierderea marelui actor.

Ne-am întâlnit toți la Teatrul Bulandra și i-am ținut sicriul pe umeri, a fost o tristețe îngrozitoare. Groaznic a fost, a declarat Diana Lupescu.

